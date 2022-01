Madhur Bhandarkar को हुआ कोरोना, एक्ट्रेस मिथिला पाल्कर भी आईं चपेट में

दुनियाभर में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से हड़कंप मचा दिया है. कोरोना का ओमिक्रोन वेरिएंट तेजी से फैल रहा है. भारत में कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है और एक बार फिर से देश में कोरोना वायरस के मामले हर दिन एक लाख से ऊपर जाने शुरू हो गए हैं. कई सारे स्टार्स ऐसे हैं जो वायरस की चपेट में आ रहे हैं. इसमें आए दिन इजाफा देखने को मिल रहा है. बॉलीवुड डायरेक्टर मधुर भंडारकर को कोरोना हो गया है और उन्होंने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए साझा की है.

मधुर भंडारकर को माइल्ड सिम्प्टम्प्स

ट्वीट करते हुए मधुर भंडारकर ने लिखा कि- मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया हूं. मैंने कोरोना की दोनों डोज ली हुई हैं और मुझे इसके हल्के लक्षण हैं. मैंने खुद को पूरी तरह से आइसोलेट कर लिया है. जो लोग पिछले कुछ समय में मेरे कॉन्टेक्ट में आए हैं वो अपना टेस्ट जरूर करा लें. कृपया सेफ रहें और कोविड प्रोटोकॉल्स का ठीक तरह से पालन करें. फैंस मधुर के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं.

I have tested positive for Covid. Been Fully vaccinated but experiencing Mild symptoms. Have isolated myself. Those who came in contact with me in kindly get yourself tested. Please be safe & follow covid-19 protocols 🙏

वहीं कुछ और ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने हाल ही में कोरोना पॉजिटिव होने की खबर फैंस संग साझा की है. एक्ट्रेस मिथिला पाल्कर ने भी कोरोना पॉजिटिव होने की डिटेल्स शेयर करते हुए कहा कि- हैलो दोस्तों, मैंने कोविड पॉजिटिव होते हुए अपने जन्मदिन के हफ्ते की शुरुआत की है. मुझमें कोरोना के कोई भी लक्षण नहीं हैं और मैंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है और मैं अपने फैमिली-फ्रेंड्स संग वर्चुअली इंटरैक्ट कर रही हूं.' मिथिला ने बताया कि उनकी फैमिली पूरी तरह से स्वस्थ है और सभी फैंस से कोरोना प्रोटोकॉल्स फॉलो करने की अपील की है. उनके अलावा स्वरा भास्कर, महेश बाबू और कुब्रा सैत को भी कोरोना हो गया है.

Hello Covid! 😬

Just got my RT-PCR test resulted and have tested positive. Been isolating & in quarantine. Symptoms include fever, a splitting headache and loss of taste. Double vaccinated so hope this passes soon. 🤞🏾

SO grateful for family & to be at home.

Stay safe everyone 🙏🏽 pic.twitter.com/2vk7Ei7QyG