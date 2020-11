OTT पर रिलीज हुई अक्षय की लक्ष्मी को थिएटर में कैसे दिखा दिया गया?

एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी को जनता का मिक्स रिस्पॉन्स मिला है. कुछ अलग करने के लिए अक्षय की तारीफ तो हो रही है, लेकिन कमजोर कहानी की वजह से सभी निराश हैं. लेकिन इस समय एंटरेटेनमेंट सेक्टर का भी एक तबका काफी परेशान है. हालत ऐसी हो गई है कि कई जगहों पर ओटीटी पर रिलीज हुई फिल्मों के पायरेटेड वर्जन थिएटर में दिखाए जा रहे हैं.

अक्षय की लक्ष्मी थिएटर में दिखाई जा रही?

ताजा मामला अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी से ही जुड़ा हुआ है. फिल्म क्रिटिक कोमल नाहटा ने सोशल मीडिया पर बताया है कि लक्ष्मी को कई छोटे शहरों में सिंगल स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है. ओटीटी के दौर में भी पाइरेसी का सहारा लेना कई लोगों को हैरान कर सकता है. लेकिन लॉकडाउन की वजह से सिंगल स्क्रीन सिनेमा की स्थिति काफी खराब हो चुकी है. फिल्में रिलीज हो नहीं रही हैं और पैसे कहीं से आते नहीं दिख रहे. कहा जा रहा है कि इसी वजह से कुछ फिल्मों के पायरेटेड वर्जन दिखाए जा रहे हैं.

Cinema distribution rights of ‘Laxmii’ have not been sold as it released only on Disney+ Hotstar streaming platform,but here’s proof of my story on blatant piracy of the Akshay Kumar starrer. @Disney @disneyplus @DisneyStudios @WaltDisneyCo @akshaykumar https://t.co/ZmlsbDNAD6 pic.twitter.com/sRBN36cgwu