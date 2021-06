लारा दत्ता से फैन ने पूछा क्या आपने वैक्सीन लगवाई? एक्ट्रेस ने दिया दो टूक जवाब

बॉलीवुड एक्ट्रेस लारा दत्ता भले ही अब फिल्मों में कम नजर आती हैं मगर सोशल मीडिया के जरिए वे अपने फैंस से इंटरैक्ट करती रहती हैं. लारा दत्ता सोशल मीडिया पर अपनी फैमिली पिक्स भी शेयर करती हैं साथ ही फैंस से इंटरैक्ट करती भी नजर आती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस के फैन ने उनसे वैक्सीन लगवाने को लेकर सवाल किया. लारा ने इसका दो टूक जवाब दिया.

लारा ने की फैन की खिंचाई

एक फैन ने हाल ही में लारा दत्ता से पूछा कि क्या उन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली. इसका जवाब देते हुए लारा ने कहा कि- हां. सिर्फ इसलिए कि मैंने फोटो नहीं लगाई इससे ये सिद्ध नहीं हो जाता है कि मैंने वैक्सीन नहीं लगाई. लारा एक इस कमेंट पर फैंस हंसते नजर आए.

सोशल मीडिया के दौर में हर एक चीज का दिखावा आम बात हो गई है. कई सारे लोगों ने वैक्सीन लगवाने के बाद इस दौरान की फोटोज शेयर की. हालांकि इसके पीछे का मकसद बस इतना था कि और लोग भी जागरूक हों और वैक्सीन लगवाएं. ऐसे में सभी वैक्सीन लगवाने के दौरान की अपनी फोटोज शेयर करने लगे. इसपर कई सारे मीम्स भी बनें. कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि वैक्सीन लगवाने के बाद फोटो डालना कंपलसरी है. कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि उन्होंने वैक्सीन लगवाने के बाद अपनी फोटो नहीं खिंचवाई. क्या उनका वैक्सीनेशन मान्य होगा.

Yes!!! Just because I didn’t post a picture doesn’t mean it didn’t happen!! 😂😂❤️ https://t.co/AQqOY7npbH