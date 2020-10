केआरके का बॉलीवुड पर आरोप- सुशांत की तरह मुझे भी 15 सालों से किया जा रहा बुली

एक्टर और क्रिटिक कमाल राशिद खान ने दावा किया है कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने हैरेस किया है. उन्होंने कहा कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की तरह ही उन्हें भी बुली किया गया था और सुशांत डर के कारण मुंबई छोड़ना चाहते थे. गौरतलब है कि सुशांत 14 जून को बांद्रा के अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे.

अकेले दम पर बॉलीवुड से लडूंगा: केआरके

केआरके ने अपने एक ट्वीट में दावा किया कि वो अकेले दम पर बॉलीवुड से लड़ेंगे. उन्होंने लिखा- बॉलीवुड के लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत को ऐसे ही बुली किया जैसे वे मुझे बुली करते रहे हैं और मुझे मुंबई से बाहर निकालने के लिए दबाव बना रहे हैं. सुशांत भी मुंबई छोड़ना चाहते थे और डर के चलते कहीं और सेटल होना चाहते थे. वो मर चुके हैं लेकिन मैं नहीं मरूंगा. मैं अकेले दम पर बुलीवुड से ये लड़ाई लड़ूंगा.

Bollywood people bullied #SushantSinghRajput in the same way, like they are bullying me and forcing me to leave Mumbai. Sushant Singh also wanted to leave Mumbai to settle down somewhere else coz of fear. He is dead But I won’t die. I will fight it out with entire Bullywood alone — KRK (@kamaalrkhan) October 15, 2020

केआरके ने ये भी आरोप लगाया कि बॉलीवुड के लोग उन्हें पिछले डेढ़ दशक से टारगेट कर रहे हैं. उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भी आरोप लगाया और लिखा- बॉलीवुड के लोगों ने पुलिस के सहारे पूरी कोशिश की कि मेरा शोषण किया जाए लेकिन पुलिस ने कभी मुझे हैरेस नहीं किया. इसलिए मैं कहता हूं कि मुंबई पुलिस देश की सबसे बेस्ट पुलिस है. लेकिन कांग्रेस सरकार के राज में पहली बार मुझे हैरेस फील हो रहा है. कांग्रेस ने ही मेरी फिल्म देशद्रोही को महाराष्ट्र में बैन किया था.

Bollywood ppl tried their best to use police to harass me during last 15Yrs but police never harassed me. This is why I say that @MumbaiPolice is best in the country. It is first time during congress govt that I am feeling harassed. Cong govt only banned #Deshdrohi in Maharashtra — KRK (@kamaalrkhan) October 15, 2020

Congress party is my enemy by birth. Cong snatched my land and give to poor Dalits in my village, while we were having only that land, so my family became homeless. Cong banned my film #Deshdrohi. Now Bollywood people are harassing me with the help of cong govt in Maharashtra. — KRK (@kamaalrkhan) October 15, 2020

केआरके ने अपने एक ट्वीट में कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा- कांग्रेस पार्टी जन्म से मेरी दुश्मन है. कांग्रेस ने हमारी जमीन को छीनकर गरीब दलितों में बांट दिया था और हम लोग होमलेस हो गए थे. कांग्रेस ने मेरी फिल्म देशद्रोही को बैन किया. अब बॉलीवुड के लोग मुझे महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार के कारण हैरेस कर रहे हैं