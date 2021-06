KRK ने डिलीट किए सलमान खान के वीडियो, कहा- 'नहीं चाहता भावनाएं आहत हों'

केआरके सोशल मीडिया पर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं. वे यूट्यूब पर अपना खुद का चैनल चलाते हैं और उसके माध्यम से बॉलीवुड की फिल्मों के रिव्यूज भी करते हैं. कुछ समय पहले उन्होंने सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म राधे का रिव्यू किया. ये रिव्यू निगेटिव था और सलमान खान के फैंस उनके इस रिव्यू से भड़के हुए नजर आए. इतना ही नहीं केआरके की बाकी हरकतों के चलते सलमान खान की तरफ से उनपर मानहानी का केस भी दायर किया गया था. अब केआरके ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है और सलमान खान से माफी भी मांगी है.

सलमान से केआरके ने मांगी माफी

केआरके ने ट्विटर पर दो ट्वीट्स के माध्यम से अपनी बात रखी है. उन्होंने कहा कि- प्यारे सलमान खान. मैंने अपनी तरफ से आपके ऊपर बनाए हुए अपने सभी वीडियो डिलीट कर दिए हैं. मेरा मकसद आपके या किसी की भी भावनों को आहत करना नहीं है. मैं कोर्ट में आपके खिलाफ केस लड़ना जारी रखूंगा. अब मैं आपकी फिल्मों का रिव्यू तभी करूंगा जब मुझे कोर्ट से परमीशन मिलेगी. भविष्य के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं.

Dear @BeingSalmanKhan I have voluntarily removed all my videos about you coz I don’t want to hurt you or anybody else. I will continue fighting case against you in the court. I will only review your future films if I will get permission from the court. All the best for future.