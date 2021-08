बॉलीवुड में पहचान बनाने के लिए टैलेंट से ज्यादा कॉन्टेक्ट की जरूरत? कृति सेनन ने दिया जवाब

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन में इंडिया टुडे ई-माइंड रॉक्स 2021 में शिरकत की. कृति सेनन सेशन How I made it big in Bollywood का हिस्सा बनीं. कार्यक्रम में कृति सेनन में अपने फिल्मी प्रोजेक्ट्स, बॉलीवुड, आउटसाइडर होने को लेकर बात की. कृति करीबन 7 साल से बॉलीवुड में काम कर रही हैं. ऐसे में जब उनसे पूछा गया कि बॉलीवुड में पहचान बनाने के लिए एक्टर को हमेशा टैलेंट ही नहीं कभी कभी कॉन्टेक्ट की जरूरत होती है? जानें कृति ने इसका क्या जवाब दिया.

टैलेंट या कॉन्टेक्ट, इंडस्ट्री में पहचान बनाने के लिए क्या जरूरी?

कृति ने कहा कि उन्हें इस बात पर पूरी तरह से यकीन नहीं है लेकिन हां अगर किसी के पास इंफ्लूएंस है या कॉन्टेक्ट है तो आपके लिए करियर बनाना आसान हो जाता है. कृति कहती हैं- मुझे लगता है कि अंत में टैलेंट ही है जो शाइन करता है. आपको एग्रेसिव होना पड़ेगा. अपने इरादों में पक्का होना होगा. मुझे इस बात में कोई बुराई नहीं लगती है अगर मैं किसी के पास जाकर उनसे काम मांगती हूं तो.

अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो लोग वो देखते हैं. सब कुछ बिजनेस है. अगर उन्हें लगेगा कि आप उनके काम में अपना वैल्यू डाल सकते हो तो वो जरूर आपको काम देंगे. इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं है. जैसे तापसी पन्नू, राजकुमार राव, अनुष्का शर्मा, प्रियंका चोपड़ा, इन लोगों ने जब इंडस्ट्री में एंट्री की थी तो इनके कोई कॉन्टेक्ट नहीं थे. यहां आकर उन्होंने रिलेशन बनाए. मैंने भी इंडस्ट्री में जिनसे मेरा कनेक्ट हुआ उनसे कॉन्टेक्ट बनाए, उन रिलेशनंस को आपको बनाकर रखना होता है. जो आपके काम भी आता है.

कृति के वर्कफ्रंट की बात करें तो उनकी पिछली रिलीज फिल्म मिमी है. इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया था. मिमी में कृति सेनन सरोगेट मां बनी थीं. फिल्म में कृति के साथ पंकज त्रिपाठी लीड रोल में थे. मिमी में कृति सेनन की एक्टिंग को काफी पसंद किया गया. कृति की कई फिल्में पाइपलाइन में हैं, जिनका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है.