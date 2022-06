Shocking! 'मैं मर जाऊं यहीं पे' कॉन्सर्ट में KK की जुबां से निकली बात, जो अगले पल साबित हुई सच

जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब जुबां से निकली बात सच हो जाए किसी को नहीं पता. सिंगर केके के केस में भी ऐसा ही देखने को मिलता है. किसने सोचा था एक पल अपने गानों से हजारों लोगों को एंटरटेन करने वाला सिंगर दूसरे ही पल अंतिम सांस लेगा. केके के निधन ने पूरी शोबिज इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया है.

केके के मुंह से निकली वो बात जो सच हो गई

31 मई को कोलकाता में हुए केके के कॉन्सर्ट का एक वीडियो सामने आया है जिसे देख लोग ताज्जुब कर रहे हैं. वीडियो में मजाक में कही एक बात कैसे दूसरे ही पल सच निकली, ये चौंकाने वाला है. वीडियो में केके रोमांटिक गाना आंखों में तेरी...गाना गा रहे हैं. गाते गाते वे ऑडियंस में बैठी लड़कियों की तरफ माइक कर उन्हें गाने को कहते हैं. इसके बाद केके कहते हैं- हाय मर जाऊं यहीं पे. केके के मुंह से निकली ये बात इसी रात सच हो गई. इससे दर्दनाक और क्या हो सकता है?

