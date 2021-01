किसानों के हिंसक प्रदर्शन पर खामोश दिलजीत दोसांझ, लोगों ने पूछा- अब चुप क्यों हो?

बीते कई महीने से धरने पर बैठे किसानों ने जब गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में मार्च निकालने की कोशिश की तो उनका सुरक्षा बलों से टकराव हो गया. देखते ही देखते हालात किसी जंग के मैदान जैसे हो गए और इसी दौरान किसानों का एक दल लाल किले में दाखिल हो गया. यहां भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हुए कुछ अराजक तत्वों ने झंडे पर निशान साहिब लगाने की कोशिश की. इस पूरे घटनाक्रम के बाद किसानों के आंदोलन को अब बिलकुल नए चश्मे से देखा जा रहा है और इसकी काफी निंदा हो रही है.

लंबे समय से किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे दिलजीत दोसांझ अब सवालों के घेरे में हैं और सोशल मीडिया पर उनसे इस पूरे घटनाक्रम पर जवाब देने की बात कही जा रही है. हालांकि लाल किले पर हुई इस शर्मशार कर देने वाली घटना के बाद से दिलजीत खामोश हैं और उनका इस बारे में एक भी ट्वीट नहीं आया है. एक यूजर ने दिलजीत के उस ट्वीट को रीट्वीट किया है जिसमें उन्होंने मासूम किसानों की तस्वीर शेयर करते हुए कहा था कि ये आपको टेररिस्ट लगते हैं.

@diljitdosanjh you haven't barked since yesterday's successful peaceful protest ? Exhausted your data pack or what ?#DiljitDosanjh — idlidosa (@idlidosa007) January 27, 2021

Bol oye sardar #DiljitDosanjh eh kisaan lagde ne tainnu https://t.co/G4HExWEkF4 — Rahul (@Raul007077) January 27, 2021

So punjabi film industry stood by #DiljitDosanjh’s side for this..?? That means she was right from the start #KanganaRanaut pic.twitter.com/WgavEFGJY3 — The Hindu (@RSSHindi) January 27, 2021

Eh Kisaan Lagde Ne Tuanu ? https://t.co/cUm4yzTdjO pic.twitter.com/9dAOuTehvb — Yo Yo Funny Singh (@moronhumor) January 26, 2021

#DiljitDosanjh ji kal kisaaana ne lal kille kol hangama kr ditaa jii



Hunn ki kehna chahonge...... — Sahil Thakur (@rollingoodtimes) January 27, 2021

Kamaal hai Dosaanjhawala @diljitdosanjh kithe aa? Paise poose baare billo soche duniya, #DiljitDosanjh paida hoya bus ron waaste..... — Lalit Uttam (@iamlalituttam) January 26, 2021

यूजर्स पूछ रहे दिलजीत से सवाल

यूजर ने उसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए गणतंत्र दिवस पर हंगामा करते हुए किसानों की तस्वीरें शेयर की हैं और लिखा- ये आपको किसान लगते हैं? इसी क्रम में एक यूजर ने लिखा- बोलो दिलजीत ये आपको किसान लगते हैं? एक यूजर ने दिलजीत को टैग करते हुए लिखा, "सुना है दिल्ली में ट्रैक्टर लेकर घुसने वाले बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं." एक यूजर ने निहंग सिख की तस्वीर साझा की है जिसमें वह सामने खड़े पुलिसवाले की तरफ तलवार उठा रहा है. यूजर ने लिखा क्या इस दिन के लिए पूरी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री दिलजीत का साथ दे रही थी.

Message is clear no progress or reforms will be allowed to us, terrorism will decide the fate of this nation, not its government. pic.twitter.com/Bonqs6Vq4f — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 27, 2021

This is not a tight slap on @diljitdosanjh face this is what he wanted. He got what he wanted and this nation gave him this on a platter. https://t.co/6TTjxixKe4 — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 27, 2021

I did my best to avoid this but I failed.... I may be a spec in the scheme of things but my failure is enormous.... at least it feels like that .... my head hangs in shame. I could not protect the integrity of my nation. I am no one still I am everyone ..and I am a failure today. https://t.co/ymoL1BnFMj — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 27, 2021

Sick and tired of riots and blood bath almost every month , Delhi, Bangalore and now again Delhi #दिल्ली_पुलिस_लठ_बजाओ #RedFort pic.twitter.com/pWhXtOrqkx — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 26, 2021

वायरल हो रहे हैं ऐसे ट्वीट

इस तरह के ढेरों ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हैं जिनमें से कुछ हम यहां पर आपके लिए शेयर कर रहे हैं. उधर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत लगातार सोशल मीडिया पर ट्वीट करके दिलजीत दोसांझ और प्रियंका चोपड़ा को घेरने की कोशिश कर रही हैं. बता दें कि ये दोनों कलाकार शुरू से ही किसानों के सपोर्ट में रहे हैं.

क्या बोलीं कंगना रनौत?

कंगना ने कहा- ये दिलजीत के चेहरे पर थप्पड़ नहीं है. यही तो वो चाहता था. उसे जो चाहिए था वो इस देश ने थाली में सजाकर दे दिया. इसी तरह के एक अन्य ट्वीट में कंगना ने एंटी सीएए विवाद की एक तस्वीर के साथ किसान आंदोलन विवाद की एक तस्वीर शेयर की जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा- संदेश स्पष्ट है, अब कोई रीफॉर्म या जरूर बदलाव नहीं होंगे. आंतकवाद इस देश की दिशा तय करेगा, सरकार नहीं.

