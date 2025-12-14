scorecardresearch
 
'धुरंधर' की आंधी में टिकी कपिल शर्मा की 'किस किसको प्यार करूं 2', दो दिनों में इतने करोड़ पहुंची कमाई

फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' ने अपने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक जंप नोट किया है. 'धुरंधर' के क्रेज के बीच, कपिल शर्मा की फिल्म भी टिकती नजर आई है.

दो दिनों में कितनी रही कपिल शर्मा की फिल्म की कमाई (Photo: Screengrab)
कॉमेडियन कपिल शर्मा ने टीवी के जरिए कई घरों में अपने लिए जगह बनाई है. उनका हिट कॉमेडी शो वीकेंड की जान होता है. अब उसी कॉमिक फ्लेवर को कपिल थिएटर्स में भी लेकर आ गए हैं. वो 10 सालों बाद अपनी हिट फिल्म 'किस किसको प्यार करूं' का सीक्वल लाए हैं, जिसकी कहानी पिछली वाली फिल्म से एकदम अलग है.

'धुरंधर' संग क्लैश में कपिल शर्मा की फिल्म ने दिखाया दम

कपिल शर्मा की 'किस किसको प्यार करूं 2' 12 दिसंबर को रिलीज हुई थी. इसके ट्रेलर को ऑडियंस ने काफी पसंद किया था. मगर जब ये फिल्म थिएटर्स में आई, तब उस दौरान रणवीर सिंह की 'धुरंधर' हर तरफ भौकाल मचा रही थी, जिससे फिल्म की कमाई में एक बड़ा फर्क देखने मिला. पहले दिन कपिल की फिल्म ने सिर्फ 1.85 करोड़ रुपये की कमाई की थी. 

वहीं दूसरी तरफ 'धुरंधर' जो अपने दूसरे हफ्ते में है, उसका कलेक्शन शुक्रवार के दिन 32.5 करोड़ रहा. एक्सपर्ट्स का मानना था कि 'किस किसको प्यार करूं 2' की राह आगे आने वाले दिनों में बिल्कुल आसान नहीं होने वाली है. मगर दूसरे दिन ही कपिल की फिल्म ने साबित किया कि 'धुरंधर' की आंधी में, वो भी टिकने आई है. 

दो दिनों में कितनी हुई 'किस किसको प्यार करूं 2' की कमाई?

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'किस किसको प्यार करूं 2' ने अपने दूसरे दिन को नेट 2.50 करोड़ रुपये कमाए है. जिससे इसका टोटल नेट कलेक्शन 4.35 करोड़ रुपये पहुंच गया है. यानी शनिवार के दिन, कपिल की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक जंप लिया है. इंडिया में फिल्म की ऑक्यूपेंसी भी दूसरे दिन 26.63% रही, जो अच्छा आंकड़ा है. दोपहर से लेकर रात के शोज में ज्यादा ऑक्यूपेंसी नोट की गई.

कपिल शर्मा की फिल्म का बजट करीब 35 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. अगर इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट का टैग पाना है, तो इसे अपनी कमाई 50 करोड़ रुपये पार करनी जरूरी है. हालांकि, जिस रफ्तार से फिल्म आगे बढ़ रही है और जैसा क्रेज इस समय 'धुरंधर' का थिएटर्स में जारी है. उस लिहाज से फिलहाल ये काम मुश्किल लग रहा है. ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या कपिल शर्मा एक बार फिर बड़े पर्दे पर छाएंगे या नहीं.

---- समाप्त ----
