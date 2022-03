तूफान से पहले की आंधी की उम्मीद, 27 मार्च को लॉन्च होगा KGF चैप्टर 2 का दमदार ट्रेलर

जिस तरह दर्शकों को सुपरहिट फिल्म 'बाहुबली' (Baahubali) के दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार था, उसी तरह की बेसब्री एक बार फिर से फैन्स के बीच में देखी जा सकती हैं. अब बारी है दर्शकों के एक और पसंदीदा एक्टर यश (Yash) की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'केजीएफ' चैप्टर 2 (KGF Chapter 2) की. इसफिल्म का इंतजार दर्शक तब ही करने लगे थे, जब उन्होंने केजीएफ का पहला पार्ट देखा था. लेकिन कोराना काल के चलते फैन्स का इंजतार बेहद लंबा हो गया. ऐसे में अब इंतजार खत्म होने वाला है. केजीएफ दुनिया भर के सिनेमाघरों में 14 अप्रैल, 2022 को रिलीज होने वाली है.

इस दिन रिलीज होगा केजीएफ 2 का ट्रेलर

इतना ही नहीं फिल्म के फैन्स की उत्सुकता को और बढ़ाते हुए मेकर्स ने केजीएफ चैप्टर 2 (KGF Chapter 2) के एक्शन से भरपूर ट्रेलर की लॉन्च डेट की घोषणा की है. इस बड़ी खबर को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए निर्देशक प्रशांत नील ने पोस्ट कर लिखा है, "तूफान से पहले हमेशा एक गड़गड़ाहट होती है! #KGFChapter2 का ट्रेलर 27 मार्च को शाम 6.40 पर आएगा. #KGFTrailerOnMar27.''

There is always a thunder before the storm ⚡#KGFChapter2Trailer will release on 27th March at 6:40 PM

Stay tuned. @TheNameIsYash @prashanth_neel @VKiragandur @hombalefilms @HombaleGroup @duttsanjay @TandonRaveena @SrinidhiShetty7 #KGF2TrailerOnMar27 pic.twitter.com/HxVYaTfQE8