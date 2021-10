ब्लू साड़ी-माथे पर बिंदी, शादी की खबरों के बीच छाया Katrina Kaif का ट्रेडिशनल लुक

कटरीना कैफ इन दिनों विक्की कौशल के साथ अपनी शादी की खबरों को लेकर चर्चा में हैं. हालांकि अभी तक इसपर कोई आध‍िकार‍िक बयान सामने नहीं आया है. अपनी पर्सनल लाइफ की इन खबरों के बीच कटरीना ट्रेड‍िशनल लुक में अपनी अपकमिंग फिल्म सूर्यवंशी का प्रमोशन करने में बिजी हैं.

साड़ी-माथे पर बिंदी लगाए गॉर्ज‍ियस लगीं कटरीना

कटरीना को हाल ही में बिग बॉस 15 के वीकेंड का वार में गॉर्ज‍ियस ट्रेड‍िशनल लुक में देखा गया था. वे शो में डायरेक्टर रोह‍ित शेट्टी के साथ सूर्यवंशी के प्रमोशनल के लिए पहुंची थीं. अपने इस प्रमोशनल इवेंट के लिए कटरीना ने पाउडर ब्लू साड़ी को चुना था. एंब्रॉयडरी ब्लाउज के साथ प्लेन साड़ी, लॉन्ग ईयर‍िंग्स और माथे पर काली बिंदी लगाए, कटरीना बेहद खूबसूरत नजर आईं. स्मोकी आई मेकअप और न्यूड कलर की लिपस्ट‍िक में कटरीना के चेहरे से नजरें नहीं हटेंगी.

