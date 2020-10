करीना कपूर खान के बेटे तैमूर अली खान की तगड़ी फैन फॉलोइंग हैं. जबू से करीना कपूर खान सोशल मीडिया पर आई हैं. तब से तैमूर के फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ गई. करीना अक्सर तैमूर की फोटोज और वीडियोज शेयर करती हैं. जिसे सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जाता है.

प्रियंका ने किया तैमूर की फोटो पर कमेंट

हाल ही में करीना ने तैमूर से जुड़ा एक पोस्ट शेयर किया, जो वायरल हो गया. सभी उस पर कमेंट कर रहे हैं. एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा भी कमेंट करने से खुद को रोक न सकीं. प्रियंका ने कमेंट कर लिखा- In the genes!.

बता दें कि करीना कपूर ने इंस्टाग्राम पर तैमूर की तस्वीर शेयर की थी. इसमें वे क्रिकेट खेलते नजर आ रहे थे. वो हाथ में बड़े साइज का बल्ला उठाने की कोशिश कर रहे थे. उनके आस-पास कई लोग खड़े नजर आए. हाथ में बल्ला उठाए वो बहुत क्यूट लग रहे थे.



देखें: आजतक LIVE TV

करीना ने इस तस्वीर को शेयर कर लिखा- Any place in the IPL?

I can play too 💯💯👍🏻❤️❤️. तैमूर की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है. तैमूर की इस फोटो को फैन्स बहुत पसंद कर रहे हैं. कमेंट बॉक्स में हॉर्ट इमोजी की भरमार लग गई है. करिश्मा कपूर ने भी इस फोटो पर कमेंट कर इसे क्यूट बताया है.

करीना कपूर की बात करें तो वो 45 दिन के शूटिंग शेड्यूल के लिए दिल्ली आई हुई हैं. वे आमिर खान के साथ फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग में व्यस्त हैं. इस फिल्म को लेकर जबरदस्त बज है.

वहीं प्रियंका और करीना के बॉन्ड की बात करें तो लंबे समय तक दोनों के बीच कैट फाइट चली थी. लेकिन करण जौहर के शो में दोनों ने साथ में एंट्री लेकर अपने रिश्तों को सुधार लिया था. अब दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग है.