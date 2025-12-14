शादियों में आजतक नहीं खाया खाना, करण जौहर का खुलासा, बोले- हाथ में प्लेट पकड़ना अजीब...

बॉलीवुड की शादियां काफी लैविश होती हैं. तमाम फूड काउंटर्स, ए-लिस्ट गेस्ट्स, ग्लैमर, सबकुछ इन शादियों में होता नजर आता है. खाने की इतनी वैरायटी होती है, जिसके क्या ही कहने. कितनी चीजें तो इन सेलेब्स की शादियों में होते देख, हम खुद की शादी में करने का प्लान करते हैं. हाल ही में फिल्ममेकर करण जौहर ने इन शादियों में होने वाली चीजों की सच्चाई बताई.

करण ने खोली पोल

करण जौहर ने बताया कि बॉलीवुड की ग्लैमरस शादियों में बहुत सारी चीजें होती ही होती हैं. इसमें सबसे ज्यादा प्रायॉरिटी पर रहता है खाना. इसपर एक्ट्रेस कृति खरबंदा ने बताया कि पुलकित को घर पर 'अन्नापूर्णा' कहा जाता है, क्योंकि इनको लोगों को खाना खिलाना बहुत पसंद है. ये एक वजह है, जिसको देखकर मैंने शादी के लिए इनसे हां कही थी. और भी हैं, लेकिन ये मेजर रही.

इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए करण ने बताया कि शादियों में दो चीजें ऐसी रहती हैं, जिनपर सबसे ज्यादा फोकस रहता है. फिर उन दो चीजों को चखने के लिए आपको लंबी लाइन में ही क्यों न लगना पड़े. करण ने खुद का एक कन्फेशन भी किया. कृति को करण ने बताया कि मैंने कभी शादियों में खाना नहीं खाया. खाने के लिए लंबी लाइन में कौन लगे. इसके अलावा मुझे हाथ में प्लेट पकड़कर खड़े होने में अजीब महसूस होता है, इसलिए मैंने आजतक किसी शादी में खाना नहीं खाया. ये सुनकर कृति हंसने लगती हैं.

करण जौहर ने हाल ही में एक शादी होस्ट की थी. इसमें रणवीर सिंह, वरुण धवन, शाहिद कपूर और माधुरी दीक्षित परफॉर्म करते नजर आए थे. इसके अलावा जेनिफर लोपेज ने भी इसमें परफॉर्म किया था. वर्कफ्रंट की बात करें तो करण की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' आने वाली है. ये रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे लीड रोल में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म को समीर विदवन्स ने डायरेक्ट किया है.

करण जौहर अक्सर ही अपने बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरते नजर आते हैं. इस बार उन्होंने शादियों में खाना न खाने को लेकर जो कहा, उसे सुनकर फैन्स की हंसी छूट रही है.

