कंगना रनौत हुईं फेक न्यूज का शिकार, कर दी फेसबुक की तारीफ

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने जब से सोशल मीडिया पर कदम रखा है तब से वह अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खिोयों में रही हैं. कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार की टक्कर भी काफी ज्यादा चर्चा में रही. हाल ही में कंगना अपने मनाली स्थित घर वापस लौट गईं. हालांकि इस सब के बीच कंगना हाल ही में एक फेक न्यूज का भी शिकार हो गईं.

माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर द फॉक्सी डॉट कॉम नाम की एक वेबसाइट ने फेसबुक द्वारा एक नया फीचर लॉन्च किए जाने की खबर शेयर की. एक ऐसा फीचर जो शिवसेना के खिलाफ लॉन्च किया गया. खबर में लिखा गया था कि फेसबुक ने ‘mark yourself safe from Shivsena goons’ (शिवसेना के गुंडों से बचने के लिए खुद को चिन्हित करें) नाम का फीचर लॉन्च किया है.

इस फर्जी खबर में लिखा गया था कि खुद फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने ये फीचर लॉन्च किया है. खबर के मुताबिक ये फीचर आरोग्य सेतु एप्लीकेशन की तरह काम करेगा और आपके बताएगा कि आपके आसपास के इलाके में कहीं कोई शिवसेना का शख्स तो नहीं है. कंगना को लगा कि ये खबर सही है और उन्होंने इसे रीट्वीट कर दिया.

Thank you Facebook free speech must be protected in a democracy, people need to be protected from Sonia Sena goons much like COVID -19 virus, thank you for being considerate, well done 👏👏👏 https://t.co/v2BZYpQdAx