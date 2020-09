मुश्किल घड़ी में भी पॉजिटिव हैं कंगना रनौत, शेयर की चाइल्डहुड फोटो

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने जबसे ट्विटर पर अपनी आइडी पर्सनलाइज की है वे सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही हैं. मगर तभी से वे लगातार ट्रोल हो रही हैं और अब तो शिवसेना से पंगा लेकर वे और मुश्किलों में नजर आ रही हैं. पहले ही बीएमसी द्वारा उनके ऑफिस पर तोड़फोड़ की जा चुकी है और उसके बाद भी लगातार सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र सरकार और कंगना के बीच जुबानी जंग जारी है. मगर इन सब से अलग कंगना अपनी बेबाकीपन के अलावा अपनी आशावादी छवि भी लोगों के सामने नजर आती रही है. मुश्किलों में मुस्कुराने की कला उनमें है. विवादों के बीच कंगना ने अपनी एक चाइल्डहुड फोटो शेयर की है और पॉजिटिव कैप्शन भी लिखा है.

कंगना ने ट्विटर पर अपने बचपन की एक फोटो शेयर की है जिसमें वे अपनी एक दोस्त के साथ नजर आ रही हैं. दोनों सहेलियां सब्ज झाड़ियों के आगे स्कूल ड्रेस में खड़ी हैं और पोज देती नजर आ रही हैं. तस्वीर बड़ी प्यारी है और इस प्यारी तस्वीर के साथ कंगना ने पॉजिटिव कैप्शन भी लिखा है. उन्होंने स्माइलिंग इमोजी के साथ लिखा- दिमाग में एक शोर होता है, दिमाग चलाक होता है, जबकी भावनाएं अनुभवरहित और सूक्ष्म होती हैं. इसलिए कभी भी अपने दिमाग को अपनी भावनाओं पर हावी ना होने दें. आपके दिल की गहराइयों में जो नन्हें से नाजुक भाव हैं उन्हें थाम कर रखिए, जिन्हें आपके दिमाग की दलीलें और भय दफन करने की ओर ले जा रहे हैं. चाहें आपके मनोभाव कितने ही बचकाने या बेतुके क्यों ना लगें, उन्हें इजाजत दीजिए कि वे धीरे-धीरे आपको दिशा देते रहें.

Mind is loud and clever, feelings are naive and subtle in nature, never let your mind dominate your feelings, hold on to that little feeling deep inside your heart buried and pushed away by your logic and fears,hold on to it no matter how stupid or absurd it is,let it guide you🙂 pic.twitter.com/YutaWvpzBU