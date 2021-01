कांग्रेस प्रवक्ता को कंगना रनौत का जवाब- 'जब इंडस्ट्री में आई तो सब मुझ पर हंसे थे'

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के बीच हाल ही में सोशल मीडिया पर कोल्ड वॉर देखने को मिली. ये सारा मामला शुरू हुआ कंगना रनौत के उस ट्वीट से जिसमें उन्होंने खुद की जबरदस्त ढंग से तारीफें की थीं. कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में लिखा, "तकरीबन हर विषय पर बहस कर पाने की मेरी खूबी से बहुत से लोगों को जलन होती है कि किस तरह मैं अपने विरोधी की मनोवैज्ञानिक परतों को उधेड़ कर किसी भी विषय पर उसे X Ray कर लेती हूं."

एक्ट्रेस ने लिखा, "गुस्सा मत होइए और ना ही जलिए और अपनी बुद्धि को पैना करते हुए अपने आसपास के माहौल में खुद को निवेश कीजिए." कंगना के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए पवन खेड़ा ने लिखा, "2021 कम के कम एक बात का वादा करता है और वो ये, कि ये हंसी मजाक से भरपूर होगा." कंगना ने पवन के ट्वीट के कुछ ही देर बाद उन्हें करारा जवाब देते हुए एक और ट्वीट कर दिया जो कि अब वायरल है.

Lot of people are jealous of my ability to debate on almost any topic how I peel psychological layers of my opponents and penetrate like X ray in to any subject. Don’t be jealous or angry try and sharpen your intellect and really truly invest yourself in your surroundings 🙂 — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 5, 2021

कंगना ने लिखा, "हंसिए मुझ पर, जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई थी तो हर कोई मुझ पर हंसा था, वो मेरे एक्सेंट पर हंसे, मेरे बालों पर हंसे, मेरे कपड़ों पर हंसे, मेरी टूटी-फूटी अंग्रेजी पर हंसे, वो हंसे मुझ पर और फिर.... वो रोए... वो अब तक रो रहे हैं.... हाहाहा... हंसिए... और जोर से हंसिए... हंसते रहिए." कंगना रनौत ने ये ट्वीट पवन के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा था.

2021 promises to be an year full of at least humour https://t.co/Q55YkYVVx7 — Pawan Khera (@Pawankhera) January 6, 2021

Laugh at me, when I came to film industry everyone laughed at me, they laughed at my accent, my hair, my clothes, my poor english, they laughed and then .....they cried .... they are still crying ....ha ha ha laugh .... laugh louder ... Go on laughing 🙂 https://t.co/YXcfiy9Quv — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 6, 2021

जल्द इन फिल्मों में आएंगी नजर

वर्क फ्रंट की बात करें तो कंगना रनौत जल्द ही फिल्म धाकड़ में काम करती नजर आएंगी. फिल्म थलाइवी की शूटिंग पूरी करने के बाद कंगना अब धाकड़ की शूटिंग में लग गई हैं. इस फिल्म में वह एक कमांडो का किरदार निभाती नजर आएंगी. जहां तक थलाइवी की बात है तो इस फिल्म में उन्होंने दिवंगत नेता और पूर्व अभिनेत्री जयललिता का किरदार निभाया है.

