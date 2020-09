डिप्रेशन को ड्रग्स से जोड़ने पर नाराज यूजर कंगना पर भड़कीं, मिला ये जवाब

बॉलीवुड ड्रग कार्टेल में दीपिका पादुकोण का नाम उछलने के बाद से कंगना काफी मुखर होकर उनके बारे में सोशल मीडिया पर बोल रही हैं. अपने लेटेस्ट ट्वीट में कंगना ने कहा कि ड्रग्स या इस तरह का कोई नशीला सब्सटेंस लेना आपके डिप्रेशन में जाने की संभावना को कई गुना बढ़ा देता है.

उन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसके साथ उन्होंने लिखा, "मैंने सिर्फ दीपिका के मेंटल इलनेस केस की बात कही है, जब आपको डिप्रेशन होता है तो आप अपने दिमाग के साथ संघर्ष नहीं करते और ड्रग्स लेने लगते हैं जैसे उसने (दीपिका) लिया. मैंने उस केस विशिष्ट की बात की और खास तौर पर उसका उदाहरण दिया उसके नाम का जिक्र करते हुए लेकिन मैं जानती हूं तुम नहीं समझ पाने का दिखावा कर रही हो."

कंगना ने ये जवाब एक यूजर को दिया है जिन्होंने कंगना के उस ट्वीट पर जवाब दिया था जिसमें उन्होंने दीपिका के नाम का जिक्र नहीं करते हुए लिखा था कि अमीर स्टार किड पूछते हैं कि माल है क्या? यूजर ने कंगना के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए कहा था कि हैलो, डॉक्टर रनौत. डिप्रेशन ड्रग एब्यूज या रिच किड सिंड्रोम की वजह से नहीं होता है. ये काल्पनिक कनेक्शन्स बना कर आप उन्हें कलंकित कर रही हैं जो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, और उन्हें मदद मांगने के लिए आगे आने से हतोत्साहित कर रही हैं.

I particularly spoke about Deepika’s mental illness case, when you have depression you don’t mess with your brain and consume drugs like she does. I spoke about that particular case sighted her example and specifically wrote her name but I know you will pretend to not understand. pic.twitter.com/VJKy9RgDsS