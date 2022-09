Ind vs Pak: उर्वशी रौतेला ने देखा भारत-पाक मैच, यूजर्स बोले- आज तो ऋषभ भाई खेल रहे हैं

रविवार को एक बार फिर भारत और पाकिस्तानी (Ind vs Pak 2022) क्रिकेट टीमों ने एक दूसरे का सामना किया. एशिया कप 2022 (Asia Cup 2022) के सुपर-4 मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 182 रनों का टारगेट दिया था. इस मैच में भारतीय खिलाड़ियों की परफॉरमेंस के साथ-साथ दर्शकों की नजर एक हसीना पर भी जा रुकी थी. ये हसीना कोई और नहीं, बल्कि एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला थीं.

फिर मैच देखने पहुंचीं उर्वशी

जी हां, क्रिकेट ना देखने वालीं एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) को एक बार फिर स्टेडियम में देखा गया. रॉयल ब्लू कलर की शीयर ड्रेस में उर्वशी रौतेला स्टेडियम में बैठी मुस्कुराती हुई नजर आईं. उनका आउटफिट तो जबरदस्त लगा ही, साथ ही उनकी मिलियन डॉलर स्माइल को भी फैंस ने काफी पसंद किया. लेकिन बहुत से यूजर्स ने सवाल भी उठाने शुरू कर दिए कि 'उर्वशी दीदी' आखिर स्टेडियम में कर क्या रही हैं?

ऋषभ पंत भी थे खेल का हिस्सा

उर्वशी रौतेला कई बार कह चुकी हैं कि वह क्रिकेट मैच नहीं देखती हैं. ये बयान देने के बाद भारत बनाम पाकिस्तान मैच में उन्हें एक बार नहीं बल्कि दूसरी बार देखा गया. कुछ दिन पहले भारत बनाम पाक मैच को देखने के लिए उर्वशी रौतेला पहुंची थीं. और अब एक बार फिर उन्हें मैच देखते और उसे एन्जॉय करते देखा गया. खास बात ये है कि पिछले मैच के उलट इस बार क्रिकेटर ऋषभ पंत (Rishabh Pant) भी इस मैच में खेल रहे थे.

वायरल हुए मजेदार मीम्स

बस फिर क्या था आ गए मीमर्स उर्वशी और ऋषभ की टांग खींचने. सोशल मीडिया पर ढेरों मीम्स वायरल हो रहे हैं, जिनमें ऋषभ और उर्वशी का मजाक उड़ाया जा रहा है. यूजर्स का कहना है कि इस बार उर्वशी ऋषभ को आउट होता देखने के लिए आई हैं. इत्तेफाक से इस मैच में ऋषभ अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाए. ऐसे में उर्वशी के नाम पर उनकी भी खूब खिल्ली उड़ रही है. देखें मीम्स यहां:

Urvashi Rautela came to cheer Rishabh instead of Team India

Meanwhile Rishabh pant to camera man be like #UrvashiRautela #RishabhPant #PakVsInd #INDvsPAK pic.twitter.com/3SGwoQdVBp — shan (@IAM_DALE05) August 28, 2022

रिश्ते में होने की थी अफवाह

उर्वशी रौतेला और ऋषभ पंत के डेट करने की खबरें कुछ समय पहले आई थीं. ऋषभ ने रिश्ते की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया था. कहा यह भी जाता है कि दोनों के बीच अनबन हुई थी. कुछ समय पहले उर्वशी रौतेला के एक इंटरव्यू की क्लिप वायरल हुई थी, जिसमें वह किसी मिस्टर आरपी की बात कर रही थीं. उर्वशी ने बताया था कि इस शख्स ने उनसे मुलाकात करने के लिए उनके होटल की लॉबी में लगभग 10 घंटों का समय बिताया था.

सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद यूजर्स ने शक जताया था कि उर्वशी, ऋषभ के ही बारे में बात कर रही हैं. वहीं ऋषभ ने एक पोस्ट शेयर किया था, जिसे उर्वशी की बात का जवाब माना गया. ऋषभ ने लिखा था कि उनका पीछा छोड़ दिया जाए. माना जा रहा था कि यह उनका उर्वशी को ताना है. इसके बाद उर्वशी ने एक पोस्ट किया था, जिसमें लिखा था छोटू भैया को बैट बॉल खेलने पर ध्यान देना चाहिए.