Hum Do Hamare Baarah: पोस्टर में मुस्लिम समुदाय को किया गया टारगेट? जनसंख्या विस्फोट पर बनी फिल्म के पोस्टर पर विवाद, डायरेक्टर ने दी सफाई

फिल्म 'हम दो हमारे बारह' रिलीज से पहले ही विवादों से घिर गई है. फिल्म के पोस्टर पर बवाल हो रहा है. फिल्म का सब्जेक्ट मुस्लिम समुदाय की बढ़ती आबादी से जुड़ा बताया जा रहा है. लोगों का कहना है कि डायरेक्टर ने फिल्म के जरिए मुस्लिम समुदाय को लोगों को टारगेट किया है. पोस्टर पर हो रहे विवाद पर अब खुद फिल्म के डायरेक्टर कमल चंद्रा और लीड एक्टर अन्नू कपूर ने सफाई दी है.

क्या किसी एक समुदाय को किया गया टारगेट?

हम दो हमारे बारह के पोस्टर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें किसी एक समुदाय को दिखाते हुए उन्हें देश की बढ़ रही आबादी का कारण बताया गया है. पोस्टर में एक मुस्लिम महिला बुर्का पहने दिख रही है. उसकी गोद में छोटा बच्चा है और वो प्रेग्नेंट भी है. पोस्टर में टोपी लगाया हुआ शख्स भी देखा जा सकता है. पोस्टर पर बड़े अक्षरों में फिल्म का नाम 'हम दो हमारे बारह' के साथ लिखा है- जल्दी ही चीन को पीछे छोड़ देंगे.

पोस्टर सामने आने के बाद कई लोग इसपर सवाल उठा रहे हैं और डायरेक्टर से इस फिल्म को बनाने के पीछे का कारण पूछ रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी लोग अपना गुस्सा निकाल रहे हैं.

Here is the first look poster of upcoming socially relevant film 'Hum Do Hamare Baarah'. The film touches upon the hot topic of population explosion in our country. It has been produced by Ravi Gupta, Birendra Bhagat and Sanjay Nagpal and directed by Kamal Chandra. pic.twitter.com/xKuoVhE02J