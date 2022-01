Milind Soman और उनकी पत्नी को हुआ था कोरोना, क्वारनटीन में कैसे बीता समय?

सेलेब्स के बीच कोरोना वायरस की सनसनी फैली हुई है. कई सेलेब्स इसकी चपेट में आ चुके हैं. पावर कपल मिलिंद सोमन और अंकिता कोंवर भी इस वायरस से अछूते नहीं रहे. दोनों किसी ओमिक्रॉन वैरियंट से संक्रमित शख्स से मिले, जिसके बाद वे भी इस वायरस की चपेट में आ गए.

कैैसा बीता था कपल का क्वारनटीन पीरियड?

कोरोना से संक्रमित होने के बाद दोनों क्वारनटीन में रहे. अंकिता कोंवर ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर कर बताया कि क्वारनटीन में उनका वक्त कैसे बीता था. अंकिता और मिलिंद इस तस्वीर में खेतों में नजर आ रहे हैं. वे पालक के पत्ते तोड़ते हुए कैमरा को पोज दे रहे हैं. मतलब साफ है कि मिलिंद और अंकिता ने नेचर के बीच अपना क्वारनटीन टाइम बिताया.



This was us in quarantine 😊

First time for me, second time for @milindrunning . Asymptomatic and now negative. Tested because we met someone who turned out to be positive. #OmicronVariant pic.twitter.com/2lV2E2WTN5