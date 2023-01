वृंदावन पहुंच कर कृष्ण भक्ति में डूबीं हेमा मालिनी, गाया भजन, Video वायरल

बॉलीवुड एक्ट्रेस-सांसद हेमा मालिनी इन दिनों मथुरा दौरे पर हैं. मथुरा दौरे के दौरान हेमा मालिनी वृंदावन के राधा रमन मंदिर दर्शन करने पहुंचीं. बॉलीवुड ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है. जिसमें वो भजन गाती नजर आ रही हैं.

हेमा मालिनी ने गाया भजन

माथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी अकसर वहां दौरे पर जाती रहती हैं. एक बार फिर वो अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचीं. इसके साथ ही उन्होंने राधा रमन जाकर पूजा-अर्चना भी की. वहीं अब हेमा मालिनी का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो भजन गाती नजर आ रही हैं. ANI ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर हेमा मालिनी का भजन गाते हुए वीडियो शेयर किया है.

#WATCH | Uttar Pradesh: Mathura MP and actress Hema Malini sang bhajan at Radha Raman Temple in Vrindavan yesterday. She also offered prayers here. pic.twitter.com/NpKIbNU9JQ