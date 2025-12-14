scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

धर्मेंद्र की याद में इमोशनल हुईं हेमा मालिनी, दिया ट्रिब्यूट, सनी-बॉबी-ईशा की दिखी झलक

धर्मेंद्र को गुजरे हुए कई दिन बीत चुके हैं. मगर उनका परिवार एक्टर की याद में अभी भी गमगीन है. हेमा मालिनी ने अब एक वीडियो शेयर करके धर्मेंद्र को ट्रिब्यूट दिया है. वो धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हो गईं. फैंस भी नम आंखों से ही-मैन को याद कर रहे हैं.

Advertisement
X
धर्मेंद्र के लिए हेमा मालिनी की इमोशनल पोस्ट (Photo: X @dreamgirlhema)
धर्मेंद्र के लिए हेमा मालिनी की इमोशनल पोस्ट (Photo: X @dreamgirlhema)

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे. 24 नवंबर को उम्र संबंधित बीमारियों से जूझते हुए उनका निधन हो गया था. धर्मेंद्र के जाने के बाद उनका पूरा परिवार मुश्किल दौर से गुजर रहा है. एक्टर के निधन से परिवार को गहरा सदमा लगा है. हेमा मालिनी भी पति के निधन से काफी दर्द में हैं.

हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की याद में शेयर किया वीडियो

हेमा मालिनी ने अब धर्मेंद्र को याद करते हुए एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो के जरिए उन्होंने धर्मेंद्र को ट्रिब्यूट दिया है. ट्रिब्यूट वीडियो में धर्मेंद्र के करियर के शुरुआती दिनों की झलक देखी जा सकती है. उनकी कई तस्वीरें, एक्टर की कई फिल्मों के आइकॉनिक सीन्स भी वीडियो में दिखाई दे रहे हैं. शोले का आइकॉनिक सीन भी देखा जा सकता है. वीडियो में एक जगह दिलीप कुमार धर्मेंद्र की तारीफ करते नजर आए. हेमा मालिनी संग फिल्माए धर्मेंद्र के कई फिल्मों के सीन भी दिखाई दे रहे हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Sholay The Final Cut Review: New Quality breathes new life into the indian epic
'शोले द फाइनल कट': ठाकुर है ऑरिजिनल ‘धुरंधर’, गब्बर ही खालिस ‘एनिमल’ 
Hema Malini
Isha के EX Husband, Hema Malini को सपोर्ट करते नजर आए! 
Pal Pal Dil ke pass
'पल-पल दिल के पास’ में सुरों से सजी शाम, बॉलीवुड के ही-मैन को याद कर भर आई आंखें 
Prayer meet held in Delhi for Dharmendra by Hema Malini and daughters
हेमा मालिनी और बेटियों का धर्मेंद्र के लिए प्रेयर मीट  
Prayer meet for Dharmendra in Delhi hosted by Hema Malini and daughters
एक्टर धर्मेंद्र की शोकसभा आयोज‍ित, अम‍ित शाह समेत पहुंचे ये द‍िग्गज 

परिवार संग धर्मेंद्र का खास बॉन्ड दिखा

सबसे खास बात है कि वीडियो में धर्मेंद्र का परिवार संग खूबसूरत बॉन्ड भी देखने को मिल रहा है. हेमा ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें धर्मेंद्र का अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर, बेटे सनी, बॉबी और चारों बेटियों अजीता, विजेता, ईशा, अहाना देओल के साथ खूबसूरत बॉन्ड भी दिखाई दिया. वीडियो देख फैंस की आंखें भी नम हो गई हैं. 

Advertisement

 

हेमा मालिनी की इमोशनल पोस्ट

खास बात ये है कि धर्मेंद्र के इस वीडियो को हाल ही में दिल्ली में हुई प्रेयर मीट में भी चलाया गया था, जिसे अब हेमा मालिनी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है. वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा- धरम जी को स्पेशल ट्रिब्यूट, जिसमें उनकी सदाबहार लोकप्रियता, उनका अद्भुत टैलेंट और सभी फिल्मों में उनकी प्रभावशाली उपस्थिति को दिखाया गया है. मैंने दिल्ली और मथुरा में जो दो प्रार्थना सभा आयोजित की थीं ये विजुअल ट्रिब्यूट उसके लिए बनाया गया था. 

बता दें कि हेमा मालिनी इससे पहले भी कई बार धर्मेंद्र की याद में उनकी तस्वीरें शेयर कर चुकी हैं. अब नए वीडियो में धर्मेंद्र की झलक देखकर फैंस भी फिर से इमोशनल हो गए हैं. फैंस नम आंखों से ही-मैन को याद कर रहे हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    Advertisement