धर्मेंद्र की याद में इमोशनल हुईं हेमा मालिनी, दिया ट्रिब्यूट, सनी-बॉबी-ईशा की दिखी झलक

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे. 24 नवंबर को उम्र संबंधित बीमारियों से जूझते हुए उनका निधन हो गया था. धर्मेंद्र के जाने के बाद उनका पूरा परिवार मुश्किल दौर से गुजर रहा है. एक्टर के निधन से परिवार को गहरा सदमा लगा है. हेमा मालिनी भी पति के निधन से काफी दर्द में हैं.

हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की याद में शेयर किया वीडियो

हेमा मालिनी ने अब धर्मेंद्र को याद करते हुए एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो के जरिए उन्होंने धर्मेंद्र को ट्रिब्यूट दिया है. ट्रिब्यूट वीडियो में धर्मेंद्र के करियर के शुरुआती दिनों की झलक देखी जा सकती है. उनकी कई तस्वीरें, एक्टर की कई फिल्मों के आइकॉनिक सीन्स भी वीडियो में दिखाई दे रहे हैं. शोले का आइकॉनिक सीन भी देखा जा सकता है. वीडियो में एक जगह दिलीप कुमार धर्मेंद्र की तारीफ करते नजर आए. हेमा मालिनी संग फिल्माए धर्मेंद्र के कई फिल्मों के सीन भी दिखाई दे रहे हैं.

परिवार संग धर्मेंद्र का खास बॉन्ड दिखा

सबसे खास बात है कि वीडियो में धर्मेंद्र का परिवार संग खूबसूरत बॉन्ड भी देखने को मिल रहा है. हेमा ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें धर्मेंद्र का अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर, बेटे सनी, बॉबी और चारों बेटियों अजीता, विजेता, ईशा, अहाना देओल के साथ खूबसूरत बॉन्ड भी दिखाई दिया. वीडियो देख फैंस की आंखें भी नम हो गई हैं.

हेमा मालिनी की इमोशनल पोस्ट

खास बात ये है कि धर्मेंद्र के इस वीडियो को हाल ही में दिल्ली में हुई प्रेयर मीट में भी चलाया गया था, जिसे अब हेमा मालिनी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है. वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा- धरम जी को स्पेशल ट्रिब्यूट, जिसमें उनकी सदाबहार लोकप्रियता, उनका अद्भुत टैलेंट और सभी फिल्मों में उनकी प्रभावशाली उपस्थिति को दिखाया गया है. मैंने दिल्ली और मथुरा में जो दो प्रार्थना सभा आयोजित की थीं ये विजुअल ट्रिब्यूट उसके लिए बनाया गया था.

बता दें कि हेमा मालिनी इससे पहले भी कई बार धर्मेंद्र की याद में उनकी तस्वीरें शेयर कर चुकी हैं. अब नए वीडियो में धर्मेंद्र की झलक देखकर फैंस भी फिर से इमोशनल हो गए हैं. फैंस नम आंखों से ही-मैन को याद कर रहे हैं.

