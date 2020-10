हाथरस कांड: युवा कांग्रेस का प्रदर्शन, रणवीर शौरी ने साधा निशाना

हाथरस कांड के बाद से देश की सियासत गरमा गई है. एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ पूरा विपक्ष हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस के रवैये पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं. देश के अलग-अलग कोने में हाथरस की इस बेटी के लिए प्रदर्शन निकाले जा रहे हैं, न्याय की गुहार लगाई जा रही है. कई नेता भी सड़कों पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं. इसी कड़ी में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक प्रदर्शन निकाला था. उस प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की तरह पोशाक पहन रखी थी.

रणवीर शौरी ने जाहिर किया गुस्सा

अब बॉलीवुड एक्टर रणवीर शौरी ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर गुस्सा जाहिर किया है. कार्यकर्ताओं का गांधी की पोशाक में प्रदर्शन करना रणवीर शौरी को रास नहीं आ रहा है. उन्होंने ट्वीट कर कहा है- अब क्या तीन फेक गांधी काफी नहीं थे. रणवीर शौरी का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है.

New Delhi: Youth Congress members dressed as Mahatma Gandhi, organise a demonstration at Jantar Mantar Road to protest the alleged Hathras gangrape pic.twitter.com/7fSfp53GFL