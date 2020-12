हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री को हुआ कोरोना, जूही चावला ने शेयर किया ये जोक

कोरोना काल के चलते इस साल लोगों का ज्यादातर वक्त घरों में बंद रहकर ही बीता. हालांकि अब लॉकडाउन खत्म हो गया है लेकिन बावजूद इसके लोग खुली हवा में सांस लेने से कतरा रहे हैं. मास्क पहनना और समय समय पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करके लोग जितना संभव हो सके कोरोना से बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं.

कोविड-19 की वैक्सीन कब तक आएगी इसकी अभी तक कोई खोज खबर नहीं है. हरियाणा के गृहमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल वीज पर बीते दिनों कोविड वैक्सीन का ट्रायल किया गया था लेकिन हाल ही में उन्हें भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है. लोगों में कोविड वैक्सीन को लेकर किस तरह इंतजार बना हुआ है उसकी एक झलक जूही चावला ने जोक के जरिए दी.

जूही चावला ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक जोक शेयर किया जिसमें दो चूजे एक दूसरे से बात करते दिखाए गए हैं. पहला चूहा कहता है कि क्या तुम कोविड का वैक्सीनेशन कराने जा रहे हो? जवाब में सहमा सा बैठा दूसरा चूहा उससे कहता है- क्या तुम पागल हो? अभी उन्होंने इंसानों पर इसका ट्रायल पूरा नहीं किया है.

After third phase of vaccination trial 🙄 pic.twitter.com/6rhf81jWy3

For the first time i am feeling scared to get vaccinated.