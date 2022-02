Gangubai Kathiawadi celeb review: छाईं Alia Bhatt, विक्की कौशल ने बताया जबरदस्त, रणबीर की बहन ने किया कमेंट

आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म रिलीज के साथ ही सिनेमाघरों में धूम मचा दी है. कई सेलेब्स ने भी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की स्पेशल स्क्रीनिंग देखी. इस फिल्म में आलिया भट्ट ने जोरदार अभिनय करके दिखाया है. ऐसे में विक्की कौशल, रिद्धिमा कपूर और अन्य एक्टर्स ने डायरेक्टर संजय लीला भंसाली और आलिया भट्ट की तारीफ में पोस्ट शेयर किए हैं.

सेलेब्स कर रहे आलिया की तारीफ

विक्की कौशल को फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी काफी पसंद आई है. फिल्म का पोस्टर अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर करते हुए विक्की कौशल ने भंसाली और आलिया भट्ट की खूब तारीफ की है. विक्की लिखते हैं, ''इस फिल्म में दिखने वाले कमाल के काम से मैं हिल गया हूं. SLB सर आप मास्टर हो. और आलिया भट्ट मुझे पता नहीं है कि तुम्हारे बारे में मैं क्या कहूं. तुम गंगू के रोल में बेहद बेहतरीन हो. बड़े सिनेमा का जादू. मिस ना करें.''

आलिया भट्ट के बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा ने भी गंगूबाई काठियावाड़ी की तारीफ की है. रिद्धिमा कपूर साहनी ने लिखा, ''जब दो लिविंग लेजेंड्स एक साथ जादू बनाते हैं. संजय लीला भंसाली, आलिया भट्ट क्या जबरदस्त फिल्म आपने बनाई है. आलिया तुम्हारी परफॉरमेंस बेहतरीन थी.''

डायरेक्टर शशांक खेतान ने भी आलिया भट्ट की जमकर तारीफ की है. शशांक लिखते हैं, ''प्लीज अपनी टिकट्स बुक करवाइए और गंगूबाई को अपने नजदीकी थिएटर में देखने जाइए... वहां आलिया भट्ट के बेहतरीन काम को देखिए. शक्ति, सम्पत्ति, सद्बुद्धि और बेशुमार टैलेंट, सब इस लड़की के पास है.''

Cinematography by Sudeep Chaterjee is the bomb..Dialogues, Choreography, production design, music..are top notch, everyone in the film got their A game into play. @ajaydevgn’s entry and every dialogue is seeti maar. Watch it on the big screen-Don’t miss it #GangubaiKathiawadi