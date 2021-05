Mother's Day 2021: रिद्धिमा से लेकर रवीना टंडन तक, मदर्स डे पर सेलेब्स ने मां के साथ शेयर की खास फोटो

आज मदर्स डे यानी कि 9 मई 2021 को मदर्स डे मनाया जाता है. इस मौके पर मां के प्रति लोग अपनी-अपनी भावनाएं एक प्यारे से मैसेज के द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसमें बॉलीवुड सेलेब्स भी शामिल हैं जैसे एक्ट्रेस नीतू कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी, रवीना टंडन, सुष्मिता सेन अन्य. इन सभी ने कई सारी तस्वीरें शेयर कर अपनी मां को प्यारे से मैसेज के साथ मदर्स डे विश किया है. किसी ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर की हैं तो किसी ने ट्विटर पर पोस्ट शेयर किया है. आइए देखते हैं शेयर किया गया इनका खास पोस्ट.

रिद्धिमा कपूर साहनी ने शेयर किया पोस्ट

नीतू कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक खूबसूरत और पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर शेयर की है. फोटो शेयर करते हुए रिद्धिमा ने मां नीतू कपूर को मदर्स डे की शुभकामनाएं दी हैं, साथ ही कैप्शन के जरिए मां को स्ट्रांग लेडी बताया है. रिद्धिमा ने कैप्शन में लिखा, "मैं एक मजबूत महिला हूं क्योंकि एक मजबूत महिला ने मुझे पाला. मदर्स डे की शुभकामनाएं मेरी आयरन लेडी. मैं आपसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूं" उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. आपको बता दें इससे पहले भी रिद्धिमा अपनी मां संग फोटोज शेयर करती रहती हैं.

सुष्मिता सेन और रवीना टंडन ने शेयर किया पोस्ट

बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने ये पोस्ट अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है. इस पोस्ट में आप उनकी मां और उनके बच्चों की तस्वीरें देख सकते हैं. तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, "सभी को हैप्पी मदर्स डे !! मैं आप सभी को पाने के लिए भगवान का धन्यवाद करती हूं !! सुष्मिता के पोस्ट के अलावा हमें एक्ट्रेस रवीना टंडन का पोस्ट देखने को मिला, जहां उन्होंने परिवार की मां और उनके बच्चों की फोटोज शेयर की हैं.

Happpyyyyy Mother’s Day to all nurturers!! 😍🤗❤️ I thank God for all of you!!🙏😇 #blessed #DuggaDugga pic.twitter.com/rWICcj56JX