डायरेक्टर हंसल मेहता ने कहा- अन्ना हजारे का समर्थन करना जीवन की भूल

हाल ही में हन्ना हजारे ने किसानों के समर्थन में आमरण अनशन पर बैठने की घोषणा की थी. उन्हें 30 जनवरी से अनशन पर बैठना था. मगर इससे पहले ही उन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी पार्टी के अन्य नेताओं के साथ बैठक की और कुछ शर्तों पर अनशन पर बैठने के अपने फैसले से पीछे हट गए. अब इस पर कई सारे लोगों ने अन्ना का विरोध करना शुरू कर दिया. राजनीति और समाज से जुड़ी गतिविधियों पर अपनी राय रखने वाले फिल्म निर्देशक हंसल मेहता ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है.

हंसल मेहता एक समय अन्ना हजारे के समर्थक रहे हैं. मगर अब वे ऐसे नहीं हैं. यहां तक क‍ि अपने जीवन की दो गलतियों में वे अन्ना हजारे को दिए गए अपने समर्थन को शामिल करते हैं. उन्होंने अन्ना हजारे द्वारा आमरण अनशन पर बैठने के उनके फैसले से पीछे हटने पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी और ट्विटर पर लिखा कि- मैंने अन्ना हजारे का समर्थन अच्छी भावना और नेक इरादे से किया था. बाद में मैंने अरविंद केजरीवाल का भी समर्थन किया था. मुझे इसका अफसोस नहीं है. हम सभी से गलतियां हो जाती हैं. मैंने सिमरन भी बनाई थी.

I supported him (Anna) in good faith. Like I later supported Arvind. I don't regret it. All of us make mistakes. I made Simran.