किसान आंदोलन पर कुछ कहेंगे? सलमान खान का जवाब-हां बिल्कुल!...फिर ये कहा

किसान आंदोलन को लेकर खूब बहसबाजी हो रही है. हर कोई अपनी अपनी राय रख रहा है. कोई किसानों के आंदोलन के सपोर्ट में है तो कोई इस आंदोलन के खिलाफ है. इंटरनेशनल लेवल पर भी इस पर रिएक्ट किया जा रहा. हाल ही में पॉप स्टार रिहाना ने किसानों के सपोर्ट में ट्वीट किया.

क्या बोले समलान खान?

जी टीवी के रियलिटी शो इंडिया प्रो म्यूज़िक लीग अवॉर्ड फ़ंक्शन में सलमान खान ने देश में बढ़ते किसानों के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी. पहले उन्होंने कहां- हां मैं बोलूंगा. लेकिन फिर मामले तो टालते हुए वो कुछ नहीं बोले. जब उनसे पूछा गया कि साल 2021 में क्या ख़ास होगा तो वो बोले सब कुछ सही होना चाहिए सब कुछ नोबल होना चाहिए.

बता दें कि सलमान खान को खेती का शौक है. वो मुंबई से थोड़ा दूर पनवेल स्थित फार्म हाउस में वो खेतीबाड़ी करते हैं. ऐसे में बाक़ी फ़िल्मी कलाकारों की तरह उनकी प्रतिक्रिया का सबको इंतज़ार था. लेकिन अब सलमान ने इस सवाल को टाल दिया. जब आगे और सवाल पूछे गए तो उन्होंने बोला की सब कुछ सही होना चाहिए.

गौरतलब है कि किसान पिछले दो महीने से कृषि कानून बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं. बॉलीवुड और पंजाबी इंडस्ट्री के कई स्टार्स इस आंदोलन का सपोर्ट कर रहे हैं. वहीं कुछ इसके खिलाफ हैं. कंगना रनौत तो लगातार ट्वीट कर प्रतिक्रिया दे रही हैं. जब रिहाना ने ट्वीट किया तो भी कंगना रनौत ने इसका जवाब दिया. दरअसल, रिहाना ने पूछा था कि कोई भी इस मुद्दे पर बात क्यों नहीं कर रहा है.

We must always take a comprehensive view of things, as there is nothing more dangerous than half truth. #IndiaTogether #IndiaAgainstPropaganda @hiteshjain33 https://t.co/7rNZ683ZAU

Farmers constitute an extremely important part of our country. And the efforts being undertaken to resolve their issues are evident. Let’s support an amicable resolution, rather than paying attention to anyone creating differences. 🙏🏻#IndiaTogether #IndiaAgainstPropaganda https://t.co/LgAn6tIwWp