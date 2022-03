Election Results 2022: पंजाब में कांग्रेस की हार के जिम्मेदार Sidhu? KRK को Rahul Gandhi से ये शिकायत

पंजाब विधानसभा चुनाव में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है. शुरुआती रुझानों में आम आदमी पार्टी की सत्ता बनती दिख रही है. कांग्रेस और बीजेती का केजरीवाल की पार्टी ने सूपड़ा साफ कर दिया है. दिल्ली के बाद पंजाबी की राजनीति में AAP के धमाकेदार डेब्यू की हर ओर चर्चा है. तो भला कंट्रोवर्सियल कमाल राशिद खान कैसे पीछे रहते.

पंजाब में कांग्रेस की हार का जिम्मेदार कौन?

5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर केआरके बारीकी से नजर रखे हुए हैं. पंजाब में कांग्रेस के फेलियर की केआरके ने अपने ट्वीट में वजह बताई है. केआरके ने लिखा- प्यारे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अगर आपने सिद्धू को सस्पेंड किया होता तो आज पंजाब में आपका ये हाल नहीं होता. आपने 1 समय पर दो नावों में सवार होने की सोची, जो हमेशा खतरनाक होता है.

Dear @RahulGandhi @priyankagandhi Agar Apne #Sidhu Ko suspend Kiya Hota, Toh Aaj Punjab main Aapka Ye Haal Na Hota. You were sailing in 2 boats at one time, which is always dangerous.