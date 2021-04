एकता कपूर का अमिताभ बच्चन संग काम करने का सपना हुआ पूरा, बोलीं- तो ऐसे हुई थी शुरुआत...

फिल्ममेकर एकता कपूर और विकास बहल एक बार फिर साथ आ रहे हैं. फिल्म ‘गुडबाय’ के लिए दोनों ने हाथ मिलाया है. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. निर्देशन विकास बहल संभालेंगे. फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और इसे लेकर एकता कपूर काफी एक्साइटेड हैं.

एकता कपूर ने सोशल मीडिया पर ‘गुडबाय’ स्लेट के साथ फोटो शेयर की है. इसे शेयर करते हुए एकता कपूर ने लिखा, “कुछ ऐसा चल रहा है, आखिरकार मैं उस एक्टर के साथ काम करने के लिए तैयार हूं, जिनके साथ हमेशा से काम करना चाहती थी. बचपन मेरा उनके ऑब्सेशन में निकला है. अमिताभ बच्चन सर, अंकल, भाग्यशाली मानती हूं खुद को कि मैं आपके साथ काम करने वाली हूं. गुडबाय के साथ नई शुरुआत.”

इसके साथ ही एकता कपूर ने फिल्म की पूरी कास्ट और प्रोडक्शन टीम को टैग किया है. रश्मिका मंदाना इस फिल्म से दर्शकों का दिल जीतने के लिए तैयार हैं. इसके अलावा एकता कपूर ने ट्विटर पर अमिताभ बच्चन के साथ एक थ्रोबैक फोटो शेयर की है.

अमिताभ बच्चन करेंगे 4 अप्रैल से शूटिंग शुरू

मालूम हो कि एक्ट्रेस रश्मिका ने 2 अप्रैल से फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है. वहीं, बिग बी, 4 अप्रैल से शूटिंग का हिस्सा बनेंगे. "गुडबाय" के साथ विकास बहल और एकता कपूर फिर से एक साथ नजर आने वाले हैं. दोनों इससे पहले फिल्म ‘लुटेरा’ और ‘उड़ता पंजाब’ जैसी समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों पर कॉलेब्रेट कर चुके हैं.

This is how it started ........ pic.twitter.com/obTrIRutIp