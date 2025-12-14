scorecardresearch
 
'धुरंधर' हैं रणवीर सिंह, राकेश बेदी बने फैन, बोले- सिर्फ उनमें वो जिगरा है कि...

रणवीर सिंह की नई स्पाई एक्शन फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. राकेश बेदी ने रणवीर की एक्टिंग, एनर्जी और आदित्य धर के निर्देशन को लेकर कई दिलचस्प बातें साझा कीं. उन्होंने बताया कि फिल्म की कहानी, कास्ट और क्यों बन रही है इस साल की सबसे चर्चित फिल्म.

राकेश बेदी ने की रणवीर की तारीफ (Photo: Screengrab/Instagram @Ranveersingh)
आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म धुरंधर में रणवीर सिंह का लीड रोल है. न सिर्फ ये फिल्म बल्कि कास्ट भी सोशल मीडिया से लेकर टिकट खिड़की तक जबरदस्त चर्चा में है. दिन-ब-दिन ये स्पाई एक्शन थ्रिलर बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बना रही है. फिल्म में राकेश बेदी भी एक अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं. हाल ही में एक्टर ने रणवीर सिंह के साथ काम करने के एक्सपीरियंस पर बात की. उन्होंने बताया कि सिर्फ रणवीर में ही ऐसा जिगरा है कि वो इस तरह के किरदार निभा सकते हैं. 

रणवीर सिंह में है जिगरा

राकेश बेदी एक जाने माने एक्टर हैं. वो हम आपके दिल में रहते हैं, गदर एक प्रेम कथा, बड़े मियां छोटे मियां जैसी कई फिल्मों में काम कर चुके हैं. उन्होंने पिंकविला से बातचीत में पूरी टीम के साथ काम करने के अपने अनुभव को खुलकर शेयर किया.

रणवीर सिंह के बारे में बात करते हुए राकेश बेदी ने कहा- ये मेरी रणवीर के साथ पहली फिल्म है. मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं, जब से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा है. वजह सीधी है- उसमें हर तरह का किरदार निभाने का जिगरा है. वो एक्टिंग की उस जोन में चला जाता है, जहां जाने से कई एक्टर्स कतराते हैं. कई लोगों को लगता है कि बस अच्छे डायलॉग और एक्शन सीन मिल जाए तो काम हो गया, लेकिन रणवीर ऐसा नहीं मानता.

उन्होंने आगे कहा- रणवीर सिंह ने अपनी एक्टिंग के साथ बहुत ऊंचे लेवल पर एक्सपेरिमेंट किया है. संजय लीला भंसाली के साथ की उसकी दो-तीन फिल्में कमाल की हैं. दिल धड़कने दो में भी, कई किरदारों के बीच होते हुए उसने शानदार काम किया. ऐसे रोल पूरे जोश के साथ निभाने के लिए अंदर से बहुत हिम्मत चाहिए. एक्टिंग में असली चीज एनर्जी होती है, जो आपको पूरी ताकत के साथ परफॉर्म करने में मदद करती है.

बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ रही धुरंधर

धुरंधर एक हाई-ऑक्टेन जासूसी ड्रामा फिल्म है, जिसमें जबरदस्त एक्शन के साथ इमोशनल गहराई भी है. फिल्म में रणवीर सिंह एक दमदार और रफ-टफ अवतार में दिख रहे हैं, जो उनके हालिया रोल्स से बिल्कुल अलग है. फिल्म ने नौवें दिन बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया है. फाइनल आंकड़ों में शनिवार का कलेक्शन 53-55 करोड़ तक हो सकता है, या उससे भी थोड़ा ज्यादा. ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस को 2025 का पहला 50 करोड़ कलेक्शन वाला दिन दिया है. 

लेटेस्ट

