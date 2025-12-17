धुरंधर: रहमान डकैत के खिलाफ हुई साजिश में छुपा PAK सिंगर आतिफ असलम का रेफरेंस, नोटिस किया?

आदित्य धर की ब्लॉकबस्टर स्पाई थ्रिलर ‘धुरंधर’ धमाल मचा रही है. फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. फिल्म के हर सीन और कास्ट की हर ओर चर्चा हो रही है. लेकिन क्या आपको पता है कि धुरंधर में पाकिस्तान के फेमस सिंगर आतिफ असलम का भी जिक्र है. फिल्म की कहानी पाकिस्तान में काम कर रहे एक भारतीय जासूस के सालों पुराने सीक्रेट मिशन पर बनी है, इस फिल्म में एक जगह पर आतिफ का चुटीला जिक्र भी आता है.

इस मजेदार सीन को बताने से पहले चेता दें कि ये स्पॉइलर हो सकता है.

आतिफ असलम वाला सीन क्या है?

ईद के मौके पर रहमान डकैत (अक्षय खन्ना) और जमील जमाली (राकेश बेदी) की बातचीत में ये रेफरेंस आता है. जमाली, जो एक सीनियर पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है और हर हाल में सत्ता बचाए रखना चाहता है, एसपी चौधरी असलम (संजय दत्त), जो सस्पेंडेड पुलिस अफसर है, को हायर करता है ताकि वो रहमान को रास्ते से हटा दे. लेकिन रहमान को इस साजिश की भनक नहीं है.

एक सीन में रहमान, जमाली से कहता है, “असलम वापस आ गया.” इस पर जमाली मासूम बनते हुए पूछता है, “आतिफ असलम? वो कहां गया था?” रहमान बिना रिएक्शन दिए देखता रहता है, तो जमाली खुद को संभालते हुए बात घुमा देता है और कहता है कि असलम की वापसी से डरने की जरूरत नहीं. बाद में असलम, रहमान और उसके आदमियों पर दो बार हमला करने की कोशिश करता है.

जमाली का 'आतिफ असलम कहां गया था?' वाला डायलॉग, रियल लाइफ कंटेक्स्ट से भी जुड़ता है. फिल्म में आतिफ का नाम लेकर मारा गया ये तंज देखने वालों को खूब पसंद आ रहा है. फिल्म के ऐसे कई सीन हैं जो आपको देखने पर हैरानी वाली फील देते हैं. इसलिए शायद धुरंधर लोगों को इतनी पसंद आ रही है कि ये हर दिन बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड तोड़ रही है.

अप्रैल 2025 में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमलों के बाद कई पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स भारत में ब्लॉक कर दिए गए थे. वहीं उरी अटैक के बाद से भारत में पाक आर्टिस्ट के काम करने पर भी बैन है.

राकेश बेदी का ‘रिलीफ शॉट’

फिल्म में कई जगह इस तरह के ह्यूमर को ऐड किया गया है. स्क्रीन पर बात करते हुए राकेश बेदी ने बताया था कि उन्होंने कैसे एक चालाक पाकिस्तानी नेता के रोल में भी हल्का ह्यूमर डाला, जबकि डायरेक्टर आदित्य धर शुरू में हिचक रहे थे. राकेश ने कहा, “फिल्म में पहले से ही बहुत टेंशन है. जब आप कोई हिंसक सीन देखते हैं, तो वो अकेले नहीं आता, पहले बिल्ड-अप होता है और बाद में उसका असर भी दिखता है. ऑडियंस को उम्मीद रहती है कि जब राकेश बेदी फ्रेम में आएगा तो कुछ तो चमकेगा.”

एक इंटेंस सीन में राकेश बेदी ने थोड़ा फनी एक्सप्रेशन किया, जिस पर आदित्य ने रोकने की कोशिश की. एक शॉट है जहां मैं इशारे से ‘स्क्रू यू बॉस’ जैसा करता हूं, जो अब GIF बन चुका है. जब आदित्य ने कहा ऐसा मत करो, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं ये थिएटर में भी करता था, ऐसी ही सिचुएशन में, और ऑडियंस हंस-हंसकर पागल हो जाती थी. और अब देखो, वही शॉट ट्रेलर में भी चला गया. राकेश ने बताया कि आदित्य ने इसे रिलीफ शॉट नाम दिया.

