'आप जैसा कोई नहीं...' धर्मेंद्र की बर्थ एनिवर्सरी पर सनी देओल के बेटे का पोस्ट

धर्मेंद्र की 90वीं बर्थ एनिवर्सरी पर उनका परिवार इमोशनल होता नजर आया. लेजेंडरी एक्टर की याद में उनके पोते और सनी देओल के बेटे करण देओल ने भी एक नोट लिखा. उन्होंने अपने बड़े पापा को लेकर कई सारी दिल छू लेने वाली बातें लिखीं.

धर्मेंद्र की याद में सनी देओल के बेटे का पोस्ट (Photo: X/@MaddockFilms)
लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र बॉलीवुड के सबसे चहेते स्टार्स में से एक थे. उन्हें हर एक्टर प्यार करता था. जब उनका निधन हुआ, तब हर कोई उनकी याद में भावुक होता नजर आया. आज, जब धर्मेंद्र की 90वीं बर्थ एनिवर्सरी है, तो इस मौके पर हर कोई उन्हें दिल से याद कर रहा है. धर्मेंद्र का परिवार भी इमोशनल है. 

धर्मेंद्र की बर्थ एनिवर्सरी पर क्या बोले एक्टर के पोते?

8 दिसंबर के दिन धर्मेंद्र अपना जन्मदिन मनाते थे. मगर अब चूंकि वो हमारे बीच नहीं रहे, तो ऐसे में हर कोई सोशल मीडिया पर उनके लिए इमोशनल नोट लिख रहा है. धर्मेंद्र के परिवार का हर सदस्य उनके खास दिन पर उन्हें याद कर रहा है. सनी देओल के बड़े बेटे करण देओल ने भी अपने बड़े पापा की बर्थ एनिवर्सरी पर उनके लिए दिल से कुछ लिखा. 

करण ने अपने इंस्टाग्राम पर पत्नी दृषा आचार्य और धर्मेंद्र के साथ अपनी एक थ्रोबैक फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'बड़े पापा...मैं आपको देखते-देखते बड़ा हुआ. आप कैसे चलते थे, कैसे बात करते थे, कितने अच्छे से सबके साथ पेश आते थे और चाहे जिंदगी ने कितनी भी ठोकरें मारीं, आप हमेशा जमीन से जुड़े रहे. आज जो भी मैं बनने की कोशिश कर रहा हूं- थोड़ा शांत दिमाग, थोड़ा नरम दिल, थोड़ा मजबूत इंसान, सब कुछ आपसे ही आया है.'

A post shared by Karan Deol (@imkarandeol)

'आपकी झप्पी में वो गर्माहट थी, बिना बोले सब ठीक हो जाने का भरोसा देती थी. उस झप्पी को मैं जितना याद करता हूं, उतना बता नहीं सकता. आप जैसा कोई और नहीं होगा, बड़े पापा. मुझे जो भी अच्छाई मिली, जो भी समझ आई, वो सब आपने ही दी, वो भी ऐसे कि बड़ा होने पर पता चला. आपने मुझे जिस तरह प्यार किया, वैसा कोई और कर ही नहीं सकता. आप मेरे साथ हर रोज हैं, मेरे अंदर हैं. मैं आपको बहुत प्यार करता हूं. और आपको बहुत-बहुत याद करता हूं… हमेशा.'

धर्मेंद्र के निधन की खबर 24 नवंबर के दिन सामने आई थी. उसी दिन एक्टर का अंतिम संस्कार किया गया, जहां बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई थीं. फिर, कुछ दिन पहले हरिद्वार में उनकी अस्थियां बहाई गईं. धर्मेंद्र की अस्थियों को सनी के बेटे करण ने ही गंगा में बहाया था.

---- समाप्त ----
