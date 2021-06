पूल में एरोबिक एक्सरसाइज करते नजर आए 85 साल के धर्मेंद्र, VIDEO

बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र फिल्म इंडस्ट्री में हीमैन के नाम से जाने जाते हैं. बॉलीवुड में एक्टर एक्शन का नया ट्रेंड लेकर आए. आज भले ही शर्टलेस होना सलमान खान का सिग्नेचर मार्क बन गया, आज भले ही इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक एक्शन हीरोज हैं मगर 60 के दशक से ही पंजाब के पुत्तर धर्मेंद्र ने एक्शन हीरो के तौर पर जाने जाते हैं. उनकी पर्सनालिटी काफी दमदार थी. आज भी धर्मेंद्र 85 साल की उम्र में अपनी एज के मुताबिक काफी फिट हैं. इसका सबूत एक्टर का सोशल मीडिया अकाउंट है.

85 साल की उम्र में स्विमिंग कर रहे धर्मेंद्र

धर्मेंद्र ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वे अपनी फिटनेस पर ध्यान देते नजर आ रहे हैं. एक्टर स्विमिंग पूल में आराम से स्विमिंग का मजा ले रहे हैं. साथ ही वे एरोबिक एक्सरसाइज भी कर रहे हैं. धर्मेंद्र ने इसी के साथ कैप्शन में लिखा- ''दोस्त, भगवान की दुआ से मैंने वॉटर एरोबिक्स योग और हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी है. निरंतर चलते रहने के लिए सेहत ही सबसे बड़ा वरदान है. आप भी खुश रहें, मजबूत रहें और स्वस्थ रहें.''

Friends, with his blessings and your good wishes ...I have started water aerobics along with Yoga and light exercise . Health is his great blessing to keep going. Be happy healthy and strong 🙏 pic.twitter.com/XtjiOXW5AK