रिलीज को तैयार धनुष की फिल्म 'जगमे थांदीराम', फैंस ने किया रजनीकांत स्टाइल में वेलकम

साउथ के सुपरस्टार धनुष की फिल्म 'जगमे थांदीराम' 18 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के लिए तैयार है. बिना धनुष के बड़े से कटआउट के फिल्म का रिलीज होना अधूरा माना जाता है. धनुष के फैन पीपी सैमी ने फिल्म की रिलीज से पहले एक्टर का बड़ा सा कटआउट बनाया है, जिसे उन्होंने पोस्टर की जगह लगाया है. नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जो सैमी और उनकी टीम का है. इस कटआउट में धनुष की फिल्म का किरदार बना नजर आ रहा है.

फिल्म हो रही कल रिलीज

धनुष की यह फिल्म कल यानी 18 जून को रिलीज हो रही है. फैन्स में खासी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. धनुष के फैन्स सेलिब्रेशन के मूड में आए हुए हैं. नेटफ्लिक्स ने जो वीडियो शेयर किया है, उसके कैप्शन में लिखा, "जगमे थांदीराम कल रिलीज हो रही है, लेकिन पहला दिन और पहला शो बिना कटआउट के अधूरा है. कैसे मुमकिन हो सकता है. कोई परेशानी नहीं. धनुष के सुपरफैन सैमी ने सब कुछ संभाला हुआ है."

#JagameThandhiram is releasing tomorrow. But, a First Day First Show without a cut-out ah? How possible it is?!!



No problem, maapla. Dhanush Superfan PP Samy got your back 🙌 pic.twitter.com/J7qtqQqCKr