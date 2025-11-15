8 घंटे शिफ्ट डिमांड क्यों है जरूरी? दीपिका पादुकोण बोलीं- ज्यादा काम करना नॉर्मल मान लिया

दीपिका पादुकोण हिंदी सिनेमा की उन एक्ट्रेसिज में शुमार हैं, जो बड़े पर्दे पर कमाल दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती. उन्होंने अपने 18 साल के फिल्मी करियर में कई बड़ी हिट फिल्में दी हैं. मगर पिछले काफी समय से वो एक कॉन्ट्रोवर्सी में भी फंसी हुई हैं. हर कोई दीपिका की आठ घंटे काम करने वाली बात पर सवाल खड़े कर रहा है.

आठ घंटे काम करने पर क्या बोलीं दीपिका?

दीपिका ने कुछ वक्त पहले ही आठ घंटे काम करने की बात पर कमेंट किया था. उनका कहना था कि कई मेल एक्टर्स सालों से सिर्फ आठ घंटे काम करते आए हैं. ऐसे में जब उन्होंने इसकी डिमांड की, तो इसपर क्यों बवाल खड़ा हुआ, ये वो नहीं समझ सकती. अब दीपिका ने एक बार फिर आठ घंटे काम करने पर बात की.

हार्पर्स बाजार इंडिया को दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने कहा, 'मुझे ऐसा महसूस होता है कि हमें नई मांओं को काम पर लौटने के लिए मदद करने की जरूरत है. मैं इसी की तरफ सभी का ध्यान खींचना चाहती हूं. हमने जरूरत से ज्यादा काम करना नॉर्मल मान लिया है. हम थकान को कमिटमेंट समझने की भूल करते हैं. इंसान के शरीर और दिमाग के लिए दिन में आठ घंटे काम करना काफी है. जब आप स्वस्थ होते हैं, तभी आप अपना बेस्ट दे सकते हैं.'

'थकान से चूर इंसान को वापस काम पर लाने से किसी को कोई फायदा नहीं होता. मेरे अपने ऑफिस में हम सोमवार से शुक्रवार तक, दिन में आठ घंटे काम करते हैं. हमारे यहां मैटरनिटी और पैटरनिटी पॉलीसीज हैं. हमें बच्चों को काम पर लाना नॉर्मल बनाना चाहिए. मेरे लिए आज सक्सेस फिजिकली और इमोशनली सही रहना है. समय हमारे लिए सबसे बड़ा पैसा है कि हम उसे कैसे खर्च करते हैं, किसके साथ बिताते हैं और ये सबकुछ तय करनी की आजादी होना. मेरे लिए, वही सक्सेस है.'

क्या है दीपिका का आठ घंटे की शिफ्ट का मामला?

कई महीनों पहले जब खबर आई थी कि दीपिका, संदीप रेड्डी वांगा की 'स्पिरिट' से बाहर हुई हैं, तब हर कोई हैरान रह गया था. जब बाहर निकलने का कारण सामने आया, तब मालूम हुआ कि एक्ट्रेस ने डायरेक्टर से आठ घंटे सेट पर काम करने की डिमांड रखी थी. इसके अलावा उनकी और भी कई सारी डिमांड्स सामने आईं.

कुछ वक्त बाद ये न्यूज आई कि दीपिका को 'कल्कि 2' से बाहर किया गया है. इसका कारण एक्ट्रेस की तरफ से कमिटमेंट की कमी बताई गई. इस बार भी यही कहा गया कि दीपिका ने मेकर्स से आठ घंटे की शिफ्ट की डिमांड की थी. हालांकि आजतक को मिली जानकारी के मुताबिक, दीपिका का रोल सिर्फ एक कैमियो तक सीमित हो गया, जिसके कारण वो प्रोजेक्ट से अलग हुईं.

