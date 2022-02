'भारत को उनकी जरूरत है', Lata Mangeshkar की तबीयत पर Sonia Gandhi ने जताई चिंता

दुनियाभर के फैंस के दिलों में बसने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर कई दिनों से हॉस्पिटल में भर्ती हैं. दिग्गज सिंगर लता मंगेशकर का मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में इलाज चल रह है. बीते दिन लता मंगेशकर के अचानक से तबीयत बिगड़ने की खबर ने लाखों फैंस को दुखी कर दिया था. हर कोई लता मंगेशकर के जल्दी ठीक होने की दुआएं कर रहा है. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी लता दीदी की तबीयत को लेकर चिंता जताई है और उनके सेहतमंद होने की प्रार्थना की है.

लता मंगेशकर की तबीयत को लेकर चिंतित हैं सोनिया गांधी

कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लता मंगेशकर की सेहत को लेकर चिंता जताते हुए लिखा- कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भारत की महान गायिका लता मंगेशकर के स्वास्थ्य के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की है और उनके जल्द ही स्वस्थ होने की प्रार्थना की है. सोनिया गांधी ने कहा-"पीढ़ियां उनकी सुरीली आवाज सुनकर बड़ी हुई हैं. भारत को उनकी जरूरत है.

Congress President, Smt. Sonia Gandhi has expressed deep concern about the health of India’s singing legend, Lata Mangeshkar & has prayed for her early recovery.



Smt. Gandhi said, “Generations have grown up listening to her melodious voice. India needs her".