Chup Box Office Collection Day 3: सनी देओल-दुलकर सलमान की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमाया सिक्का, तीसरे दिन की इतनी कमाई

Chup Box Office Collection Day 3: बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल और दुलकर सलमान की फिल्म चुप अच्छा बिजनेस कर रही है. ये फिल्म नेशनल सिनेमा डे के दिन (23 सितंबर) रिलीज हुई थी. इस दिन टिकट सस्ते होने की वजह से काफी लोग फिल्म देखने पहुंचे थे, जिसकी वजह से फिल्म की शुरुआत काफी अच्छी रही. अब तीसरे दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है.

चुप ने तीसरे दिन की कितनी कमाई?

सनी देओल और दुलकर सलमान की फिल्म चुप ने तीसरे दिन (25 सितंबर) को 2 करोड़ का बिजनेस किया है. ये आंकड़ा देखने में भले छोटा लग रहा हो, मगर सिर्फ 800 के करीब स्क्रीन्स पर रिलीज हुई फिल्म के लिए ये कलेक्शन काफी बेहतर है. इसी के साथ फिल्म का तीन दिन का कलेक्शन 7.13 करोड़ हो गया है. चुप को क्रिटिक्स से पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं. दर्शक भी फिल्म को काफी पसंद कर रहे हैं. आर बाल्की की फिल्म 'चुप' एक क्राइम थ्रिलर है. फिल्म की कहानी दर्शकों को काफी नई और अनोखी लग रही है.

फिल्म ने किस दिन की कितनी कमाई?

चुप ने शुक्रवार को 3 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था. शनिवार को फिल्म के कलेक्शन में थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी. शनिवार को फिल्म की कमाई 2.07 करोड़ रुपये रही. वहीं अब तीसरे दिन फिल्म के 2 करोड़ रुपये कमाने का अनुमान है.

#Chup records healthy numbers on Day 2... The trending is good, since the numbers/footfalls are coming after the immensely successful #NationalCinemaDay2022... Fri 3.06 cr, Sat 2.07 cr. Total: ₹ 5.13 cr. #India biz. pic.twitter.com/pfY9Nu6W2r