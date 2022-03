हरियाणा के बाद गुजरात में भी टैक्स फ्री द कश्मीर फाइल्स, CM ने किया ऐलान

फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री जब भी कोई फिल्म बनाते हैं उसमें कुछ ना कुछ खास जरूर होता है. उनकी पिछली फिल्म ताशकंद फाइल्स भी खूब चर्चा में रही थी. मगर उनकी हालिया रिलीज फिल्म द कश्मीर फाइल्स को तो ऑडियंस काफी पसंद कर रही है. फिल्म की स्टारकास्ट में ज्यादा बड़े नाम नहीं हैं लेकिन फिल्म जिस मुद्दे पर बनी है और जो इसकी स्टोरीलाइन है वो फैंस को काफी आकर्षित कर रही है. तभी तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन कर रही है. फिल्म को अब गुजरात में टैक्सफ्री कर दिया गया है.

विवेक अग्निहोत्री की फिल्म टैक्स फ्री

अभी हाल ही में विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म को हरियाणा में टैक्स फ्री कर दिया गया था. अब इसे गुजरात में भी टैक्समुक्त कर दिया गया है. छोटे बजट में बनी फिल्म बड़ा कमाल कर रही है. देश के दो बड़े राज्यों में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है. ANI के ट्वीट के मुताबिक गुजरात के चीफ मिनिस्टर श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य में द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है. लोग गुजरात सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं.

Gujarat makes the film The Kashmir Files tax-free in the State: Chief Minister's Office