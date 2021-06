सुशांत को याद करके इमोशनल हुए सेलेब्स- 'सिर्फ यादें ही रह गईं, फिर मिलेंगे चलते-चलते'

साल 2020 में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन ने देश में सभी को हैरान और दुखी कर दिया था. अभिनेता ने 14 जून, 2020 को अलविदा कह दिया था और तब से, उनके प्रशंसक, दोस्त और परिवार वाले इस दुख से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं. आज उनके निधन को एक साल पूरा हो गया है. आज ही के दिन 34 साल के सुशांत का शव उनके फ्लैट पर पाया गया था. अब ऐसे में सेलेब्स से लेकर फैंस तक उनकी याद में इमोशनल पोस्ट शेयर कर रहे हैं.

सुशांत की मिस करते नजर आए ये एक्टर

इस लिस्ट में सिद्धार्थ गुप्ता, राजकुमार राव, अंकिता लोखंडे, गुरमीत चौधरी, भूमि पेडनेकर, शेखर सुमन, रणदीप हुड्डा, पुलकित सम्राट, मुकेश छाबड़ा, अभिषेक कपूर, संजना संघी और भी अन्य शामिल हैं.

अंकिता लोखंडे ने सुशांत सिंह राजपूत को किया याद, घर में रखवाई पूजा

अभिनेता राजकुमार राव ने सुशांत सिंह राजपूत की तस्वीर शेयर की है, जिसके साथ उन्होंने भाई कैप्शन दिया है. इसी के साथ राजकुमार ने हार्ट इमोटिकॉन शेयर किया है. राजकुमार राव के इस पोस्ट से उनकी फीलिंग्स साफ दिखाई दे रही है कि वो सुशांत को कितना याद कर रहे हैं. अंकिता लोखंडे ने भी अपने एक्स ब्वॉयफ्रेंड की याद में कई सारी तस्वीरों का एक स्पेशल वीडियो शेयर किया है. इसमें अंकिता और सुशांत एक दूसरे की कंपनी को एन्जॉय करते दिखाई दे रहे हैं. पोस्ट को शेयर करते हुए अंकिता ने कैप्शन में लिखा, "सिर्फ यादें ही रह गईं. फिर मिलेंगे चलते चलते."

