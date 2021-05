ईद का जश्न, अनिल कपूर से लेकर हुमा कुरैशी तक बॉलीवुड स्टार्स ने ऐसे दी मुबारकबाद

पूरे देश में ईद के जश्न का माहौल है. 13 मई को चांद दिखने के बाद सभी एक-दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं. बॉलीवुड स्टार्स भी इसमें पीछे नहीं हैं. अभिषेक बच्चन, गौहर खान, अनिल कपूर, हुमा कुरैशी, शाहिद कपूर, नेहा कक्कड़ जैसे सितारों ने ईद की मुबारकबाद दी है. साथ ही स्टार्स ने महामारी के इस दौर में सभी को घर पर रहकर जश्न मनाने के लिए कहा है.

स्टार्स ने फैंस को विश की ईद

अभिषेक बच्चन ने लिखा- ईद मुबारक. घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए. मास्क लगाए रखिए. वहीं अनिल कपूर ने लिखा- हम उनके लिए दुआ करें जो अब दुआ करने के लिए नहीं हैं, जिन्हें दुआ की जरूरत है. इस मुश्किल दौर में हम उनके लिए भी दुआ करें जिनके साथ कोई नहीं है, कोई पीछे न छूट जाए. इस ईद हम सबके लिए दुआ करें. इसके साथ ही अनिल कपूर ने एक हिस्ट्रोरिकल फोटो भी शेयर की.

सारा अली खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा- सभी को ईद मुबारक, जो आज सेलिब्रेशन शुरू करेंगे और जो कल भी मनाएंगे. घर में रहिए, सेफर रहिए. शाहिद कपूर ने भी अपनी एक फोटो शेयर करते हुए ईद की मुबारकबाद दी है.

For the praying and the ones who can’t anymore. For the ones who need prayers a little more than most others in these tough times. For whom there is none left to pray for or with. This Eid, we do. For all of you.



