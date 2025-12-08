'आपके संस्कारों से हम देओल बने', पापा धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुए बॉबी, छलका दर्द

और पढ़ें

बॉलीवुड के लेजेंड धर्मेंद्र की 90वीं बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर देओल परिवार इमोशंस से सराबोर है. फैंस भी नम आंखों से धर्मेंद्र को याद कर रहे हैं. ईशा, सनी, अभय, करण, हेमा मालिनी के बाद अब धर्मेंद्र के छोटे बेटे बॉबी देओल का पोस्ट सामने आया है. बॉबी ने पिता के नाम इमोशनल पोस्ट लिखी है.

बॉबी का इमोशनल पोस्ट

बॉबी ने पिता के साथ अपनी प्यारी सी फोटो को पोस्ट किया है. बाप-बेटे का बॉन्ड देख फैंस की आंखें भर आई हैं. एक्टर ने लिखा- मेरे प्यारे पापा और हमारे प्यारे धरम, आपकी सोच में ये लिख रहा हूं. दुनिया में इतना प्यार नहीं जितना आपने हम सभी को दिया. हर मुस्कुराहट, हर टपकते आंसू में साथ निभाया. हर मुश्किल में हाथ बढ़ाया.

''उस तरह जिस तरह सिर्फ हम सब के धरम कर सकते थे. आप स्टार बने तो सबको साथ लेकर, हाथ थामकर आगे बढ़े, किसी का हाथ नहीं छोड़ा. आपने हमारे पंजाब के धागों का, साहनेवाल का, भारत का झंडा गर्व से लहराया. ही-मैन हो आप सबके, लेकिन बचपन से ही आप मेरे हीरो हो. आप से ही हमने सपने देखना सीखा, आप से ही हमने आत्मविश्वास करना सीखा, आपके संस्कारों से हम देओल बने.''

''दिल हो तो आपके जैसा, जुनून हो तो आपके जैसा, प्यार करो तो आपके जैसा, इंसान बनो तो आपके जैसा. पापा हो आप मेरे, लेकिन धरम हो आप हम सबके. आपका बेटा होने पर मुझे फक्र है. हैप्पी बर्थडे मेरे बेशकीमती पापा. मैं आपको हमेशा प्यार करूंगा.'' बॉबी की ये पोस्ट धर्मेंद्र के फैंस के बीच वायरल हो रही है. पिता को खोने के बाद उनका परिवार किस दर्द से गुजर रहा है, इसकी पीड़ा बॉबी के पोस्ट से समझी जा सकती है. धर्मेंद्र के निधन के बाद बॉबी की ये पहली इंस्टा पोस्ट है.

24 नवंबर का वो दिन था, जब धर्मेंद्र ने अंतिम सांस ली. वो उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे. कुछ दिन अस्पताल में एडमिट रहने के बाद धर्मेंद्र को मेडिकल सेटअप के साथ उनके घर पर शिफ्ट किया गया था. लेकिन एक्टर को बचाया नहीं जा सका. रविवार को बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले में सलमान खान ने भी धर्मेंद्र को याद किया. वो एक्टर की याद में सेट पर रोने लगे थे. इस मोमेंट को देख वहां मौजूद सभी कंटेस्टेंट्स भावुक हो गए थे.

