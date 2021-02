बिग बॉस 14 में जीतने के लिए राखी सावंत ने भगवान को किया मेल, Video 

बिग बॉस 14 में एंटरटेनमेंट का तड़का लगाने वाली राखी सावंत फिनाले के करीब पहुंच गई हैं. राखी बिग बॉस के घर की सबसे ज्यादा एंटरटेन करने वालीं कंटेस्टेंट हैं. जब से राखी सावंत चैलेंजर के रूप में घर में आई हैं शो में एक नई जान आ गई है. राखी बिग बॉस 14 के फिनाले में पहुंचने वाली अकेली चैलेंजर हैं. ऐसे में अब राखी ने भगवान को रिश्वत देने का काम कर दिया है.

राखी ने लिखा भगवान को ई-मेल

बिग बॉस 14 का एक नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें राखी एक बार फिर से सबको हंसाती हुई दिख रही हैं. कलर्स टीवी ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया है. वीडियो में राखी गार्डन एरिया में बैठी हुई हैं और भगवान से बातें करती हैं. वह कहती हैं, ''हे परमेश्वर, स्टेज तक पहुंचा दो, सेकेंड रनर अप बना दो, फिर जीते चाहे कोई भी.''

राखी आगे कहती हैं, ''आप सोच रहे होगे राखी का लालच बढ़ रहा है हर दिन. आप मेरी जगह होते तो क्या करते प्रभु? क्या आप चुपचाप दरवाजा खुलते ही बैग लेकर निकल लेते क्या? नहीं ना? रणभूमि में हैं. रनर अप तक पहुंचा दो ना प्रभु. पांच लोग हैं. एक विनर, एक रनर अप. ठीक है ना प्रभु. नहीं हो सकता क्या?''

#RakhiSawant kar rahi hai runner-up banne ki anokhi negotiation! Kya unhe apne iss email ka jawaab milega? 🤭 Watch #BB14 tonight at 10:30 PM. Catch it before TV on @VootSelect . @BeingSalmanKhan #BiggBoss2020 #BiggBoss #BiggBoss14 #BB14FinaleWeek pic.twitter.com/8xJ18StwRY

इसके बाद राखी कम्प्यूटर पर ई-मेल टाइप करने की एक्टिंग करती हैं. वह कहती हैं - ''हे प्रभु कृपया करके मदद करें. फिनाले में पहुंचाएं और मेरे लिए कोशिश करें कि रनर अप तक पहुंच जाऊं. आपको धन्यवाद. आपने मेरी इतनी मदद की. देश की जनता ने मुझे इतना सपोर्ट किया. मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ईमेल मिल चुका है. मैंने आपको ईमेल कर दिया है आप मेरा ईमेल पढ़ लें.''

देवोलीना ने किया रिएक्ट

राखी के इस वीडियो पर एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी ने रिएक्शन दिया है. उन्होंने लिखा, ''ओह गॉड, मैं अपने एंटरटेनमेंट पैकेज को बहुत मिस करती हूं. आपको शुभकामानएं #RakhiSawant. #BB14.''

Oh god i miss my entertainment package...Wish you all the luck #RakhiSawant. ❤️😃 #BB14 https://t.co/TbPhQ17rr6