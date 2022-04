'भगवान और खुदा...', हिंसक घटनाओं के बीच Manoj Bajpayee की कविता वायरल

देश में कुछ समय से अलग-अलग राज्यों में साम्प्रदायिक हिंसा देखने को मिल रही है. ऐसे में सोशल मीडिया पर भी इन घटनाओं पर खूब रिएक्ट किया जा रहा है. बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी का इन घटनाओं के बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे यूनिटी पर कविता पढ़ रहे हैं.

जन्मदिन पर वायरल हुआ मनोज का खास वीडियो

आज यानी 23 अप्रैल को मनोज बाजपेयी का जन्मदिन भी है. और इत्तेफाक देखिए कि उनका ये वीडियो भी इस मौके पर वायरल हो रहा है. वीडियो में वे जो कविता पढ़ रहे हैं वो बॉलीवुड डायरेक्टर मिलाप जावेरी की लिखी हुई है. क्यों धर्म के नाम पर होते हैं दंगे? अगर खुदा और ईश्वर इस पर बात करें तो क्या बात करेंगे और उनका दृष्टिकोण क्या होगा, उसपर ये कविता है. ये कविता है उन तमाम लोगों की आंखें खोलने की जो धर्म के नाम पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं और नुकसान इंसानियत का होता है.

#BhagwanAurKhuda written and conceptualised by me in 2020 and performed so brilliantly by the legendary @BajpayeeManoj whose presence, performance, narration still gives me goosebumps. An important message for our nation. For all Indians and all humans🙏 @TSeries pic.twitter.com/b23NuGjo6C