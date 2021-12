Atrangi Re को Boycott करने की उठ रही मांग, आखिर क्या है वजह?

डायरेक्टर आनंद एल राय की बनाई फिल्म 'अतरंगी रे' विवादों में आ गई है. धनुष, सारा अली खान और अक्षय कुमार स्टारर इस फिल्म को एक ओर जहां दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने इसे बॉयकॉट करने का ऐलान कर दिया है. ट्विटर पर #Boycott_Atrangi_Re ट्रेंड हो रहा है. इस ट्रेंड में सोशल मीडिया का एक हिस्सा फिल्म को 'हिंदूफोबिक' बता रहा है.

ये है अतरंगी रे की कहानी

फिल्म 'अतरंगी रे' की कहानी, बिहार की रहने वाली रिंकू सूर्यवंशी (सारा अली खान) के इर्द गिर्द घूमती है. रिंकू के बार-बार घर से भागने पर उसके घरवाले परेशान हैं और इसलिए उसकी शादी एक तमिल ब्राह्मण लड़के विशू (धनुष) से जबरन करवा दी जाती है. विशू भी ये शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई और है जिससे उसकी शादी होने वाली है. इसके साथ ही रिंकू एक जादूगर से प्यार करती है, जिसका नाम सज्जाद अली खान (अक्षय कुमार) है.

ट्विटर यूजर्स को इस बात से है दिक्कत

सोशल मीडिया पर #Boycott_Atrangi_Re ट्रेंड हो रहा है. यूजर्स के ट्वीट्स के मुताबिक, कुछ लोगों का कहना है कि फिल्म में न सिर्फ लव जेहाद दिखाया गया है बल्कि हिंदू धर्म का भी अपमान किया गया है. कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि हिंदू लड़की, एक मुस्लिम के प्यार में दिखाई गई है, ऐसी फिल्मों से समाज में भी यही मैसेज जाएगा.

वैसे फिल्म 'अतरंगी रे' को दर्शकों का प्यार मिल रहा है. इस फिल्म ने अपने नाम एक रिकॉर्ड भी बना लिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अक्षय कुमार, सारा अली खान और धनुष स्टारर फिल्म 'अतरंगी रे' 24 दिसंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई और इसे सबसे बड़ा ओपनिंग डे मिला. कहा जा रहा है कि 'अतरंगी रे', डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर पहले दिन सबसे ज्यादा देखी गई फिल्म बन गई है.