Election Results 2022 result: UP में जीत रहे Yogi Adityanath, बदले KRK के सुर, दी बधाई, ट्रोल्स बोले- कब छोड़ोगे देश?

पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित हो चुके हैं. शुरुआती रुझानों में एक बार फिर यूपी में कमल खिलता दिख रहा है. योगी आदित्यनाथ फिर से सत्ता में वापसी करते नजर आ रहे हैं. यूपी में बीजेपी ने जीत का जो परचम लहराया है उसे देख सोशल मीडिया पर बधाईयां देने का तांता शुरू हो चुका है.

केआरके ने योगी आदित्यनाथ को दी बधाई

सेलेब्स योगी आदित्यनाथ को उनकी जीत की बधाई देने लगे हैं. विवादों में रहने वाले कमाल राशिद खान ने यूपी में दोबारा जीत दर्ज करने पर सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बधाई दी है. इससे पहले केआरके ने सुबह उठकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा था.

केआरके ने ट्वीट कर लिखा- गुड मॉर्निंग योगी जी. की हाल बा. आज आपका आखिरी दिन है सर, सोचा याद दिला दूं. पहले सीएम योगी आदित्यनाथ पर कमेंट करने वाले केआरके के चुनावी नतीजे आने के बाद किस कदर सुर बदले हैं, ये साफ दिखाई देता है.

Congratulations to @myogiadityanath Ji @narendramodi Ji and @AmitShah Ji for wining #UP again. @BJP4India #UPElectionResult2022

ट्रोल हुए केआरके

वैसे केआरके के इस ट्वीट पर लोगों ने खूब मजे लिए. एक यूजर ने लिखा- भाई साहब आपने कहा था अगर योगी बाबा UP में वापस आ गए तो आप ट्विटर छोड़ देंगे. अगर आप वाकई मर्द है तो अपनी दी हुई जुबान का मान रखिएगा. दूसरे ने लिखा- इस बेवकूफ के शाम तक सुर बदल जाएंगे. देख लेना. पता नहीं इस बेवकूफ को लोगों ने फॉलो क्यों कर रखा है.

दूसरे एक शख्स ने केआरके को उनके वादे की याद दिलाई. लिखा- बाय, बाय योगी जी. इससे पहले 17 फरवरी को अपने ट्वीट में केआरके ने कहा था कि आज मैं वचन लेता हूं कि अगर 10 मार्च को योगी जी की हार नहीं हुई, तो फिर मैं इंडिया कभी वापस नहीं आऊंगा! जय बजरंग बली!

अब केआरके अपने वादे पर खड़े उतरते हैं या नहीं ये बाद की बात है. लेकिन लोगों को उन्हें ट्रोल करने का मौका जरूर मिल गया है. बाकी सेलेब्स की बात करें तो शर्लिन चोपड़ा ने भी योगी आदित्यनाथ को जीत की बधाई दी है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा- होली शुरू हो गई. #BJPAgain #Elections2022.

वैसे मजेदार बात ये है कि केआरके ने 2024 चुनावों को लेकर भविष्यवाणी भी कर दी है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा- प्रेडिक्शन 65- अगर भारत के लोगों ने काफी कुछ सहने के बाद भी पांच राज्यों में बीजेपी को वोट दिया तो बीजेपी 2024 में भी जीतेगी. नरेंद्र मोदी फिर से देश के पीएम बनेंगे.

Prediction 65:- If Indian public has given votes to #BJP in 5 states after suffering so much. Then #BJP will win in 2024 and @narendramodi Ji will become PM again.