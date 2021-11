Arya 2 trailer का इंतजार कर रहे सुष्मिता सेन के बॉयफ्रेंड, किया ये कमेंट

Arya 2 trailer: राम माधवनी द्वारा निर्देशित आर्या के सीजन वन में सुष्मिता सेन ने अपनी शानदार एक्टिंग कर दर्शकों का दिल जीता था. अब सीजन 2 के ट्रेलर और रिलीज का दर्शकों को कई दिनों से इंतजार है . हालांकि उनका इंतजार जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि 25 नवंबर को आर्या 2 का ट्रेलर रिलीज होने जा रहा है. सुष्मिता ने एक पोस्ट शेयर कर अपने फैंस को यह खुशखबरी दी है जिसमें उनके पार्टनर रोहमन भी शामिल हैं.

बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री सुष्मिता सेन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक छोटा सा पोस्टर वीडियो शेयर कर बताया कि ट्रेलर जल्द आने वाला है. सुष्मिता ने पोस्ट शेयर कर लिखा #trailercoming #AARYA2 👊😍💃🏻

The sherni is back! 🦁 Sabko batao! Be a share-ni 😉😄❤️

Vicky Kaushal-Katrina Kaif Wedding: प्र‍ियंका की शादी का रूल फॉलो करेंगे विक्की-कटरीना, मोबाइल ले जाना

पोस्ट पर लगातार सुष्मिता को बधाइयां मिल रही हैं. कमेंट सेक्शन को देखकर लगता है फैंस सुष्मिता को देखने के लिए काफी एक्साईटेड हैं. एक यूजर ने कमेंट किया क्वीन इस बैक.

सुष्मिता की इसी पोस्ट को रोहमन ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर करते हुए लिखा अब इंतजार नहीं होता. वीडियो में सुष्मिता सफेद साड़ी में चलते हुए हैलीकॉप्टर में बैठे बंदूक ताने किलर लुक दे रही हैं. आर्या 2 के टीजर में दिखाया गया था कि सफेद साड़ी में गुस्से में चली आ रही सुष्मिता का पूरा चहरा लाल गुलाल से ढका हुआ है. अब देखना होगा की आर्या 2 में सुष्मिता अपना बदला कैसै लेंगी.