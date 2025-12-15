गैब्रिएला से सगाई के बाद चर्चा में आईं मेहर जेसिया, कौन हैं अर्जुन रामपाल की पहली पत्नी?

5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई 'धुरंधर' के बाद अर्जुन रामपाल अपनी शानदार परफॉर्मेंस को लेकर चर्चा में हैं. इस स्पाई-एक्शन फिल्म में ‘मेजर इकबाल’ का किरदार निभाने वाले अर्जुन ने खास तौर पर 26/11 अटैक वाले सीन में लोगों का दिल जीत लिया. इसी बीच अर्जुन ने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी बड़ी खुशखबरी भी शेयर की, जिसके बाद से उनकी पहली पत्नी की चर्चा शुरू हो गई.
सगाई कर चुके हैं अर्जुन
अर्जुन रामपाल ने खुलासा किया कि उन्होंने अपनी लंबे समय से गर्लफ्रेंड गैब्रिएला डेमेट्रियाडिस से सगाई कर ली है. दोनों पिछले 6 सालों से एक-दूसरे के साथ हैं और उनके दो बेटे हैं- आरिक और आरिव. इस कपल ने ये खुशखबरी रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट में अपने अपीयरेंस के दौरान दी. सगाई की खबर सामने आते ही फैंस काफी एक्साइटेड हो गए और इसी के साथ अर्जुन की एक्स-वाइफ मेहर जेसिया को लेकर भी लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ गई.
कौन हैं मेहर जेसिया
मेहर जेसिया 80 के दशक की सबसे मशहूर मॉडल्स में से एक रही हैं. उन्होंने फेमिना मिस इंडिया जीतकर अपने करियर की शुरुआत की और जल्द ही एक सुपरमॉडल बन गईं. साल 1986 में फेमिला मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने के बाद उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व मिस यूनिवर्स पेजेंट में किया. 1980 के दशक में करियर शुरू करने वाली मेहर को भारत की पहली पीढ़ी की सुपरमॉडल्स में गिना जाता है.
मधु सप्रे, फिरोज गुर्जाल, श्यामोली वर्मा और अब्बा ब्रेडमेयर जैसी मॉडल्स के साथ मेहर ने भारतीय फैशन को ग्लोबल मंच पर पहचान दिलाई. उनकी खूबसूरती, कॉन्फिडेंस और ग्रेस उन्हें बाकी मॉडल्स से अलग बनाती थी. वो कई बड़े फैशन मैगजीन्स के कवर पर नजर आईं और टॉप डिजाइनर्स के लिए रैम्प वॉक भी किया.
अर्जुन संग रहा लंबा रिश्ता
मॉडलिंग के बाद मेहर ने प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाया. साल 2006 में उन्होंने फिल्म I See You को को-प्रोड्यूस किया. इस फिल्म के दूसरे प्रोड्यूसर उनके तब के पति अर्जुन रामपाल थे. ये फिल्म उनकी प्रोडक्शन कंपनी चेजिंग गणेशा के बैनर तले बनी थी. फिल्म में अर्जुन रामपाल के साथ विपाशा अग्रवाल, सोनाली कुलकर्णी और बोमन ईरानी भी नजर आए थे. इस फिल्म के जरिए मेहर ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी मल्टी-टैलेंट को साबित किया.
क्योंकि अर्जुन और मेहर दोनों ही मॉडलिंग इंडस्ट्री से थे, इसलिए उनका रिश्ता किसी को हैरान नहीं करता था. दोनों ने साल 1998 में शादी की, तब अर्जुन की उम्र सिर्फ 24 साल थी. उस दौर में ये जोड़ी इंडस्ट्री की सबसे पावरफुल कपल्स में गिनी जाती थी. दोनों की दो बेटियां हैं- महिका और मायरा.
एक्स्ट्रा मैरिटल का आरोप
अर्जुन-मेहर का 2019 में तलाक हो गया था. करीब दो दशकों तक साथ रहने के बाद जब इस कपल ने अलग होने का ऐलान किया, तो सभी हैरान रह गए. अर्जुन और मेहर ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में अपने तलाक की घोषणा की, लेकिन इसकी वजह सार्वजनिक नहीं की. इसके बाद कई तरह की अटकलें लगीं. इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उस समय अर्जुन का नाम सुजैन खान से जोड़ा जा रहा था.
बताया जाता है कि दूसरे कपल्स की तरह अर्जुन और मेहर के बीच भी झगड़े और सुलह होती रहती थी. लेकिन वक्त के साथ मतभेद बढ़ते चले गए. एक करीबी फिल्ममेकर ने उनके एक बड़े झगड़े को याद करते हुए बताया, “उनकी लड़ाई इतनी तेज हुआ करती थी और वो एक-दूसरे पर चीजें फेंक रहे होते थे कि पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाने की धमकी तक दे दी. ये पहली बार नहीं था. मेहर ने पड़ोसियों से माफी मांगी और इसके तुरंत बाद अर्जुन एक हफ्ते के लिए फाइव-स्टार सर्विस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए थे.”
अब कई सालों से अर्जुन गैब्रिएला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में हैं. वो बताते हैं कि हम सगाई तो कर चुके हैं, शायद आगे जाकर शादी भी कर लें. दोनों की उम्र में 15 साल का फासला है.