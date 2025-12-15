scorecardresearch
 
तलाक के बाद मुश्किल रही बेटियों की परवरिश, नहीं बन पाए 'दोस्त'! अर्जुन रामपाल बोले- गर्लफ्रेंड के साथ...

मेहर जेसिया से तलाक के बाद अर्जुन रामपाल बेटियों से दूर नहीं हुए. उन्होंने एक्स-वाइफ के साथ मिलकर उनकी परवरिश की है. बेटियों के साथ उनका रिश्ता हर दिन कुछ सीखने वाला रहा है. वहीं वो बताते हैं कि बेटियां गर्लफ्रेंज गैब्रिएला के साथ अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं.

बेटियों संग कैसा है अर्जुन रामपाल का रिश्ता? (Photo: PTI)
अर्जुन रामपाल का उनकी एक्स-वाइफ मेहर जेसिया से 2018 में तलाक हो चुका है. लेकिन दोनों मिलकर अपनी दो बेटियों- माहिका और मायरा की परवरिश कर रहे हैं. इसके बाद अर्जुन गैब्रिएला डेमेट्रियड्स संग रिलेशनशिप में आए, और लिव-इन रहते ही दो बेटों का वेलकम किया. अर्जुन बताते हैं कि चारों बच्चों में गहरा नाता है. एक्स वाइफ के साथ को-पेरेंटिंग करना उनके लिए एक सबक जैसा रहा है.  

आसान नहीं को-पेरेंटिंग

अर्जुन हाल ही में रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट में शामिल हुए, जहां उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ पर बात की. उन्होंने पेरेंटिंग को दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती बताया और कहा कि- छोटी-छोटी बातों के लिए वो आप पर निर्भर रहते हैं, हमेशा आपके इर्द-गिर्द घूमते हैं. आप उनकी दुनिया होते हैं. फिर जब उन्हें अपने छोटे पंख मिलते हैं और वो आपके घोंसले से बाहर निकलकर जिंदगी, दोस्ती और अपने दुख-सुख का अनुभव करते हैं, तो आप अचानक एक दर्शक बन जाते हैं.

अर्जुन ने आगे कहा- जाहिर है, वो जानते हैं कि आप हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे. लेकिन ये आसान नहीं है, ये पूरी तरह से एक अलग रिश्ता है. आप ये नहीं कह सकते कि दबाव उस पर है या मुझ पर. ये एक ऐसा रिश्ता है जिसका लगातार विकास हो रहा है. वो हर रोज बदल रहे हैं. जैसे-जैसे वो बड़ी होती हैं, मेरी बेटियों की अलग तरह की बातचीत होती है- बॉयफ्रेंड, दोस्त और उनकी अपनी दुनिया, जिसमें आपका हमेशा वेलकम नहीं होता.

बड़ी हो चुकी हैं अर्जुन की बेटियां

अर्जुन की बेटी माहिका 23 साल की हैं और मायरा 20 की. ये अर्जुन रामपाल के लिए भी एक सीखने का सफर रहा है. उन्होंने शेयर किया कि- हम सभी अपनी जिंदगी में इस दौर से गुजरे हैं. आप अपने माता-पिता से चिपके रहते हैं, जब आपको आजादी मिलती है और आप बाहर निकलते हैं, तो आप सोचते हैं 'मैं ये कर सकता हूं'. आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फिर जब आपके अपने बच्चे होते हैं, तो आपको एहसास होता है कि पहले कैसा था. तब आप ज्यादा तारीफ करते हैं और वापस आते हैं. बच्चों के साथ मेरा रिश्ता हमेशा बढ़ता रहेगा.

गर्लफ्रेंड संग है बेटियों का गहरा रिश्ता

अर्जुन को लगता है कि को-पेरेंटिंग के बारे में सबसे अच्छी बात ये है कि उनकी मंगेतर गैब्रिएला उनके साथ अच्छी तरह से घुलमिल जाती हैं. उन्होंने कहा कि- माहिका, मायरा और गैब्रिएला बहुत अच्छी तरह से घुलमिल गईं, नजर न लगे. वो गैब्रिएला से एक दोस्त की तरह बात कर सकती हैं, भले ही मैं वो दोस्त बनना चाहता हूं. किसी तरह, मुझे खुद को और विकसित करना होगा, मैं उसके लिए बहुत पुराने ख्यालों वाला हूं. अब मैं अपनी बेटियों के साथ उस मुकाम तक पहुंच रहा हूं, वो अब छोटी बच्ची नहीं हैं.

बातचीत के दौरान गैब्रिएला ने आगे कहा कि अर्जुन की बेटियों के साथ उनका रिश्ता हमेशा नैचुरली आगे बढ़ा है. वो बोलीं- वो इन सबके बीच अमेजिंग रही हैं. हमने कभी कुछ थोपा नहीं या उन्हें ये नहीं बताया कि उन्हें मेरा सम्मान करना है. उन्हें जरूरत नहीं है, उन्हें मेरे साथ एक रिश्ता बनाना है. और अगर वो मुझे पसंद करती हैं, तो बहुत अच्छा है. हम इस बात पर बहुत क्लियर थे कि उन पर कोई दबाव नहीं है, उन्हें अपने हिसाब से एक अच्छी लय में ढलने दें. वो मजेदार, प्यारी लड़कियां हैं.

अर्जुन रामपाल हाल ही में आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' में नजर आए, उनके किरदार की खूब तारीफ हुई. 

