Arjun Kapoor ने लेडीलव Malaika को दिया रोमांटिक सरप्राइज, समंदर किनारे किया डिनर डेट

अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा हाल ही में मालदीव में अपना ड्रीम हॉलीडे मनाकर वापस लौटे हैं. मालदीव में उनकी ये छुट्ट‍ियां वाकई यादगार थी. दोनों ने अपने वेकेशन की खूब सारी तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की थी. मालदीव के खूबसूरत लोकेशन में उनकी एंजॉयमेंट के बीच अर्जुन ने अपनी लेडीलव मलाइका अरोड़ा के लिए एक बेहद स्पेशल बीच साइड डिनर डेट भी रखा था.

अर्जुन ने मलाइका को दिया रोमांट‍िक सरप्राइज

अर्जुन ने मलाइका के लिए यह डिनर डेट एक सरप्राइज रखा था. एक्टर ने इसका वीड‍ियो शेयर किया है. उन्होंने डिनर डेट के लिए समंदर किनारे खास इंतजाम किया था. लैंप्स और लाइट्स से सजा हार्ट शेप एर‍िया के बीचो बीच डिनर टेबल रखा गया था. डिनर स्पॉट के बाहर भी लाइट‍िंग रखी गई थी. मलाइका लाइम ग्रीन गाउन में टेबल पर बैठ अपने ड्रीम डिनर नाइट को निहारती नजर आईं.

मलाइका के लिए अर्जुन का प्यार उनके जताने के तरीकों से साफ मालूम पड़ता है. एक्टर ने इसे शेयर कर लिखा 'वो एक वाइब है... and it's on fleek!'. उनका यह रोमांट‍िक अंदाज मलाइका ही नहीं उनके दोस्तों और फैंस को भी पसंद आया है. सिकंदर खेर ने दोनों लवबर्ड्स के मजे लेते हुए लिखा 'उम्मीद है आप दोनों को पैरों में झटके नहीं लगे.' वहीं श्वेता तिवारी ने फायर इमोजी के साथ उनकी तारीफ की है.

मलाइका और अर्जुन एक-दूसरे के लिए समय निकालना कभी नहीं भूलते हैं. मालदीव तो कभी गोवा तो कभी फॉरेन लोकेशंस पर उनकी छुट्ट‍ियां फैंस के लिए एक्साइटमेंट का टॉप‍िक रहती है. वर्कफ्रंट पर अर्जुन कपूर को पिछली बार भूत पुलिस में देखा गया था. इसमें उनके अलावा सैफ अली खान, यामी गौतम और जैकलीन फर्नांड‍िस लीड रोल में थे. उनकी आने वाली फिल्म एक विलेन रिटर्न्स है. मलाइका अरोड़ा इंड‍ियाज बेस्ट डांसर में बतौर जज नजर आती हैं.